В посёлке Пирамида на архипелаге Шпицберген вновь заработал самый северный в мире кинотеатр

Об этом сообщают в официальном канале треста «Арктикуголь» в телеграмм-канале.

В кинотеатре культурно-спортивного комплекса посёлка Пирамида усилиями предприятия была восстановлена работа советских плёночных кинопроекторов, и состоялись первые показы из мульт- и киноколлекции.

Напомним, что в местном фильмохранилище хранится и сохраняется в рабочем состоянии несколько сотен киноплёнок, многим из которым более 50 лет, отмечено в сообщении.

Уникальность местного фильмохранилища в том, что не требовалось никаких специальных технических инженерных решений, чтобы оно функционировало по всем нормативам и требованиям. Всё благодаря арктическому климату: низкими температурам и низкой влажности. Большинство плёнок как в Баренцбурге, так и в Пирамиде – это плёнки производства с конца 60-х годов прошлого века. Ленты самые разнообразные: советская классика, фильмы о Шпицбергене. Также здесь есть легендарный фильм с Мэрилин Монро «В джазе только девушки» без цензуры.