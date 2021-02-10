В посёлке Североморск-3 провели третий тур Чемпионата флота по снежному регби

В нём приняли участие четыре команды от основных флотских объединений: «Альбатрос», «Армата», «Тайфун» и «Гроза».

Снежное регби - спорт не для неженок! Играть приходится и при минус -35. В Мурманской области такие температуры редкость, но и воины североморцы играют не только на домашнем поле. Греться спортсменам приходится только бегом, ведь тонкое термобельё само по себе почти не спасает от холода. Но и это стимул шевелиться и побеждать.

Владислав Гуща, старший команды СФ по регби: «Военнослужащие нашего региона готовы к трудностям, показывают высокие результаты. В принципе, низкая температура не мешает игре, а только закаляет дух наших спортсменов. И я думаю, это поможет им в дальнейшем на других соревнованиях».

Удача улыбнулась сильнейшим регбистам – команде армейского корпуса «Армата», костяк которой образуют морские пехотинцы. Они обыграли всех соперников и уверенно удерживают лидирующую позицию.

Михаил Афанасьев, игрок сборной армейского корпуса: «Приехали на игру в полном составе. Заряженные, бодрые духом, готовые побеждать и выигрывать. В ходе этого отборочного тура будет сформирована команда, которая будет представлять Северный флот на чемпионате между флотами по всей стране».

На втором месте идут подводники из команды «Тайфун», которые опережают сборную армии ВВС и ПВО «Гроза», взявшие «бронзу». Финальный этап чемпионата Северного флота по снежному регби состоится 23 февраля в Североморске. В ходе него будут окончательно определены призёры.