ММТП принял суперэкологичное судноВ Апатитах состоится конкурс ледяных скульптур «Бешеная пила»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.02.21 19:30

В посёлке Североморск-3 провели третий тур Чемпионата флота по снежному регби

В нём приняли участие четыре команды от основных флотских объединений: «Альбатрос», «Армата», «Тайфун» и «Гроза».

Снежное регби - спорт не для неженок! Играть приходится и при минус -35. В Мурманской области такие температуры редкость, но и воины североморцы играют не только на домашнем поле. Греться спортсменам приходится только бегом, ведь тонкое термобельё само по себе почти не спасает от холода. Но и это стимул шевелиться и побеждать. 

Владислав Гуща, старший команды СФ по регби: «Военнослужащие нашего региона готовы к трудностям, показывают высокие результаты. В принципе, низкая температура не мешает игре, а только закаляет дух наших спортсменов. И я думаю, это поможет им в дальнейшем на других соревнованиях».

Удача улыбнулась сильнейшим регбистам – команде армейского корпуса «Армата», костяк которой образуют морские пехотинцы. Они обыграли всех соперников и уверенно удерживают лидирующую позицию.

Михаил Афанасьев, игрок сборной армейского корпуса: «Приехали на игру в полном составе. Заряженные, бодрые духом, готовые побеждать и выигрывать. В ходе этого отборочного тура будет сформирована команда, которая будет представлять Северный флот на чемпионате между флотами по всей стране».

На втором месте идут подводники из команды «Тайфун», которые опережают сборную армии ВВС и ПВО «Гроза», взявшие «бронзу». Финальный этап чемпионата Северного флота по снежному регби состоится 23 февраля в Североморске. В ходе него будут окончательно определены призёры.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПриехал Афонин из Москвы, а областную организацию КПРФ возглавил Попов
-

Последние комментарии

Бурак Смирнова Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
08.02.21 16:58
От своего имени и имени всего коллектива МБОУ КШМ выражаю соболезнования родным и близким Василия Николаевича Благова. Это тяжелая утрата не только для родственников, но и для всего коллектива и учащ
Комментарий к новости:Ушел из жизни председатель союза ветеранов войны в Афганистане - Василий Благов
Наталья
07.02.21 22:43
Светлая память Василию Николаевичу. Как за своих родных молюсь за него каждый день, на кладбище всегда посещаю. Таких людей больше не встречаю, к сожалению. Доброе отзывчивое сердце перестало так рано
Комментарий к новости:Ушел из жизни председатель союза ветеранов войны в Афганистане - Василий Благов
Горожанин.
05.02.21 20:45
Выходит, что в Гаджиево, входящее в городской округ ЗАТО «Александровск», где расположена военно-морская база Северного флота России - страдалицы, есть серьезные коммунальные проблемы. Нам пропаганд
Комментарий к новости:Хроники одной таинственной лужи
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Непридуманная жизнь». Художественный сериал, 7 серия (16+)22:45Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Новые скидки для мурманчан по городской карте поддержки-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 4 копейки, доллар потерял почти 27 копеек-PRO Энергетику (18+)Электроснабжение в Туманном восстановлено-PRO ЖКХ (18+)Со снегом на крышах мурманских домов будут бороться спасатели-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Региональные депутаты предлагают расширить перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика