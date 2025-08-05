В посёлке Шонгуй на берегу реки Кола утонула девочка-подросток

Эта трагедия на воде уже не первая в Мурманской области.

Накануне в жаркий день 15-летняя девочка решила освежиться в речной воде, но уже около 19 часов на номер «112» поступил тревожный звонок.

Тело утонувшего ребёнка вытащили очевидцы, а бригада скорой помощи констатировала смерть.

Уголовное дело по факту гибели ребенка уже возбуждено.

Следователями произведён осмотр места происшествия. В настоящее время допрашиваются свидетели. Для установления причины смерти девушки назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках предварительного следствия будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность погибшей.

Прокуратура также проводит проверку. А в районе Шонгуя на реке Кола, где погиб ребёнок, устанавливают табличку с напоминанием: «Купание запрещено!».

Людмила Анисимова, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Кольского района: «Во исполнение поручений уполномоченного по правам ребёнка Андреевой Алевтины Васильевны и действуя из условий создания безопасного отдыха, на территории района устанавливаются знаки о запрете купания. Задача всех органов - предупредить народ, родителей, прежде всего, чтобы они соблюдали правила безопасности на воде».

Ещё специалисты проводят рейды, на которых общаются с отдыхающими людьми, напоминают о правилах поведения на воде. Также они раздают памятные листовки, которые, как надеются, помогут спасти жизни северян.