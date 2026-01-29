В посёлке Щукозеро в отдельном морском инженерном полку Северного флота открыли памятник участникам специальной военной операции

Новый мемориал стал знаком общей памяти военнослужащим части, погибшим при выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции.

Константин Кабанцов, командующий Северным флотом: «В ходе специальной военной операции военные инженеры Северного флота, продолжая традиции предшественников, проявляют мужество и героизм, демонстрируют профессионализм и высокую выучку при решении задач инженерного обеспечения в сложных боевых условиях».

Право открыть памятник представили кавалеру ордена Мужества командиру инженерно-сапёрной роты капитану Дмитрию Платкову. Он спустил белое полотнище с гранитной стелы.

С открытием этого памятника в части военных инженеров Северного флота появился мемориальный комплекс «Воинам сапёрам-североморцам, погибшим при выполнении воинского долга». Частью комплекса также стал памятный знак «Саперам-североморцам, погибшим на Северном Кавказе».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Желаю вам и дальше повышать свой уровень профессионализма. Выполнять все поставленные задачи. Крепкого здоровья вам. И, конечно, отдельный поклон семьям, которые поддерживают своих бойцов».

Память погибших воинов почтили минутой молчания, а почётный караул произвёл холостые выстрелы.

После этого участники возложили венки и цветы к мемориальному комплексу.