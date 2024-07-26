В посёлке Спутник волонтёры «Чистой Арктики» со всей России помогли убрать мусор

За день добровольцы собирают более трёх тонн мусора.

Автомобильные покрышки, пластиковые бутылки, стиральная машина и телевизор - это «сегодняшний улов» волонтёров проекта «Чистая Арктика», которые убирали окрестности посёлка Спутник от мусора.

- Находили много интересного, например, нашли остов машины: отдельно лежал блок двигателя. Лодку нашли прямо в упаковке, в мешке. Проверили: лодка полностью рабочая, её можно накачать, можно её использовать по назначению. Очень забавно и интересно, что такие вещи брошены и никому не нужны.

- Когда 12 лет назад я сюда приехала, то я не знала, что на этом берегу есть речка. Я думала, что здесь есть только многовековая свалка. И благодаря волонтёрам «Чистой Арктики», организаторам акции, благодаря неравнодушным местным жителям это место превратилось в красивую смотровую площадку. Отсюда открывается крутейший вид на речку, на чистую природу, на зелёную траву, а не на многовековой склад мусора.

В «зелёную» экспедицию для помощи природе севера отправились волонтёры из Нижегородской, Владимирской, Псковской, Херсонской, Кемеровской областей и Красноярского края. Посёлок Спутник они считают подшефным, его территорию приводят в порядок и помогают с благоустройством ежегодно.

- Арктика – это место силы. У меня в том году сбылась мечта детства – увидеть страну, как в гимне поётся «От южных морей до Полярного края». Я видел южные моря и Полярный край, Баренцево море, Белое, это очень здорово. Потому что Арктика – это как первая любовь, надо увидеть. Любовь с первого взгляда.

В прошлом году в районе Спутника активисты собрали более 200 тонн отходов, оборудовали контейнерные площадки и смотровую. Приехав во второй раз, волонтёры смогли увидеть, как меняется этот населённый пункт. В том числе благодаря программе реновации ЗАТО.

Андрей Нагибин, руководитель общественного экологического проекта «Чистая Арктика»: «Мы увидели, как быстро сейчас развивается городок. Отремонтированы крыши, покрашены фасады. Видно, что работа уже пошла и, конечно, то, что в этом году правительство выделило 30 миллиардов на восстановление и развитие таких городков, я считаю, в том числе и наша большая победа».

Большой победой волонтёров будет и ситуация, при которой их помощь по уборке территория не понадобится. Речь о бережливом отношении людей к природе. Напомним, чисто там, где не мусорят!