В посёлке Спутник волонтёры завершают работы по монтажу смотровой площадки в военном городке

Наводить порядок помогают волонтёры проекта «Чистая Арктика».

В этом году проект «Чистая Арктика» расширил границы работ и сосредоточил усилия волонтёров на новом направлении. Теперь активисты приводят в порядок на арктической территории места проживания семей военнослужащих, направленных в зону специальной военной операции. Посёлок Спутник находится в Печенгском округе, благоустройство здесь началось в июне.

Виталий, волонтёр проектного офиса «Чистая Артика»: «Было вывезено около 20 тонн мусора, завезен грунт, спланирована территория и на данный момент проводится монтаж площадки, которая будет застелена террасной доской, установлена лавочка и сделаны подходы для местных жителей».

Волонтёры с большим энтузиазмом вовлечены в уборку, вдвойне гордятся тем, что приводят в порядок территории военных гарнизонов. В ряды добровольцев вступили и местные ребята.

Варвара, волонтёр проектного офиса «Чистая Артика»: «Мы убирались около водокачки, мы убирали территорию около озера. Я принимала участие во многих субботниках и буду продолжать эту работу».

Алина, волонтёр проектного офиса «Чистая Артика»: «С появлением проекта «Чистая Арктика» мой дом стал намного чище. Мы с друзьями намного чаще стали выбираться из дома, чтобы убрать мусор, помочь взрослым и сделать мой дом чище».

Помимо этого, ребята убрали от мусора футбольное поле и готовы принимать участия во всех проекта благоустройства. Как отмечают местные жители, такие инициативы делают жизнь их посёлка лучше.

Ольга, волонтёр проектного офиса «Чистая Артика»: «Сейчас в нашем городке всё меняется. Городок просто не узнать, потому что у нас появилась чистое, удобное место для сбора мусора при въезде в городок. Мусор больше не разносится и это благодаря проекту «Чистая Арктика».

Для этих ребят это не просто волонтёрство - это образ жизни. Мода на экологию, как говорят активисты, даёт свои результаты и объединяет тысячи людей, чтобы сделать Арктику чище.

Екатерина, волонтёр проектного офиса «Чистая Артика»: «Классно прибираться там, где ты живёшь, классно заботиться о месте, в котором ты живёшь, даже, если это временное место пребывания, как в случае с военными гарнизонами».

Помимо Спутника работы волонтёров «Чистой Арктики» проводились и в других городах. Например, в рамках второго всероссийского форума-фестиваля «Арктика. Лёд тронулся» в Мурманске заложили первый в России зелёный мемориал – весной здесь высадили именные деревья и установили памятные таблички в честь погибших бойцов.

На этом проектный офис «Чистой Арктики» останавливаться не планирует – впереди волонтёрам предстоят уборки и благоустройство территорий в Гаджиево и в посёлке Полярный на Ямале.