В Послании озвучен комплекс мер помощи регионам

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что правительство региона безотлагательно разработает план реализации в Заполярье основных тезисов Послания Президента РФ.

«В Послании озвучен целый комплекс мер помощи регионам, чтобы они могли реализовывать свои важнейшие социальные и инфраструктурные проекты. Обговорим с правительством, как мы будем бороться за эти решения и добиваться дополнительной поддержки для Мурманской области. Отдельные для нас темы – это развитие туристической инфраструктуры, поддержка малого и среднего бизнеса. Всё это позволит и создать новые рабочие места, и поддержать людей, находящихся в непростой жизненной ситуации. Уже завтра обсудим план мероприятий по реализации Послания Президента на нашей территории», – подчеркнул губернатор.