В последний путь защитников Кольского полуострова проводили в Долине Славы

58 солдат Красной Армии – таков результат поискового сезона в Мурманской области. Останки воинов - героев Великой Отечественной войны предали земле в Долине Славы. Они обрели покой.

В последний путь защитников Кольского Заполярья проводили в Долине Славы. Этим событием традиционно подводят итог поисковому сезону, который, как правило, в Мурманской области длится всё лето. В этом году удалось поднять останки 58 воинов.

Эдуард Миронов, начальник отдела по увековечению памяти, мемориальной работе регионального Центра патриотического воспитания, командир поискового отряда «Ваенга»: «Поисковые отряды, а их на текущий момент в Мурманской области двадцать, работают по местам, по найденным в архивных материалам в зимний период. Но они часто возвращаются и на уже отработанные места. Бои были кровопролитные, бойцы «отзываются» каждый год даже на тех местах, которые были отработаны».

Первая церемония захоронения пришлась на середину сентября и состоялась в Алакуртти. 22 безымянных солдата, погибших на Кандалакшском направлении, вернулись с фронта. Но в этот раз имена пятерых, найденных уже Кольском районе бойцов, удалось установить: это красноармейцы Данил Дружинин, Пётр Цветков, Леонид Бебко, Павел Гурьянов и Мясников. Имя и Отчество последнего героя не найдены, как и не удалось найти родственников воинов.

- Воспитанные на подвигах героев Великой Отечественной войны наши ребята и сегодня на СВО борются с фашизмом. Подвиг воинов-победителей всегда будет в нашей памяти, мы будем передавать его следующим поколениям. Никто не забыт, ничто не забыто.

Среди тех, кто отдал дань памяти поколению победителей, были и представители молодёжи.

Иван Храменков, юнармеец, п. Видяево: «Они помогают и старшему, и более молодому поколению не забывать историю своего Отечества, своих близких, своей семьи. Мы можем помнить и не совершать тех же ошибок».

Среди найденных в этом году предметов не только медальоны, которые помогли установить личности бойцов, но и личные вещи, отмечают добровольцы. Но самое ценное в работе поисковиков, это то, что солдаты нашли упокоение рядом с товарищами, братьями, что их кости больше не обречены на забвение в болотах и мерзлоте северных высот.