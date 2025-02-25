В последнюю неделю календарной зимы в Мурманскую область пришла аномальная оттепель

Плюсовая температура топит снег, но и сотрудники дорожных служб не дремлют.

«Управление дорожного хозяйства областного центра круглосуточно вывозит снег с улиц Мурманска, расчищает проезжие части и тротуары, ведёт скол наледи и промывку ливневок», - написал на своей странице в телеграм-канале глава города Юрий Сердечкин.

Только за этот день в работах было занято 156 единиц техники. А уборщики выполняли ручную очистку лестниц, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и тротуаров.