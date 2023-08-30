В пожарной части города-героя провели экскурсию для участников конкурса «Большая перемена»

Спасатели рассказали о службе не только ученикам конкурса «Большой перемены», но и воспитанникам нескольких общественных организаций из Мурманска, экскурсию для которых организовали на территории 4-й пожарной части города-героя.

По словам представителей экстренного ведомства, встреча с настоящими пожарными и знакомство с их профессиональным оборудованием помогли расширить представление детей о безопасности и подготовке к чрезвычайным ситуациям, а также разбудить любопытство к новым знаниям и послужить источником вдохновения.

Чтобы юным гостям было особенно интересно, для них подготовили демонстрацию действий пожарного караула в случае возникновения чрезвычайной ситуации. А уже после яркой практической части дети с интересом осматривали пожарные машины с их яркими огнями и сиренами, общались с пожарными, задавали вопросы и получали искренние ответы от людей, которые каждый день готовы рисковать своей жизнью, чтобы спасти других.