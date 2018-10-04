В правительстве чествовали лучших учителей

Накануне профессионального праздника Дня учителя лучшие педагоги и наставники региона встретились с заместителем губернатора Мурманской области Инной Погребняк. Говорили о значимости профессии, современных тенденциях и инновационных технологиях, и конечно, о любимых учениках.

За одним столом - представители региональной власти и выдающиеся учителя Мурманска, Североморска, Полярного и Кандалакши, победители конкурсов, лауреаты профессиональных премий. Встреча началась с поздравлений и слов благодарности к тяжёлому и ответственному труду учителя.

Говорят, педагогика - это дар свыше, призвание. И, несмотря на все трудности, те, кто пришёл в профессию, и остался в ней, считают его делом всей жизни, искренне любят своих учеников. И сколько бы лет не работал учитель, сколько классов не выпускал во взрослую жизнь, они зовут их только «наши дети» и помнят каждого, по имени.

Среди гостей на встрече в правительстве педагоги, чьи ученики стали победителями конкурса сочинений «Я - гражданин России». Строки из творческих работ, написанных талантливыми детьми, по словам экспертов хочется читать снова и снова.

Встречи педагогов и руководства области - добрая традиция, они проводятся каждый год. И благодарственные письма от губернатора - ещё одно доказательство уважения и признательности к труду учителя.