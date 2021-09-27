В правительстве Мурманской области наградили первых гидов, прошедших аттестацию

Символичным стало то, что торжественная церемония и заседание на тему развития турсферы под руководством губернатора состоялись во Всемирный день туризма.

Туризм в Мурманской области развивается очень активно. Гостям региона предлагают отдых всех типов. Если, например, в Кировске больше востребованы спортивные развлечения, то в Териберке прогулки по природным красотам. А в Мурманске туристы предпочитают знакомиться с историей города, поэтому популярны пешие экскурсии по памятным местам.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Только по официальным данным, на 1 сентября текущего года 300 тысяч туристов посетили Мурманскую область. Напомню, что в прошлом году у нас всего было 350 тысяч туристов».

Такой растущий интерес к нашему краю у жителей страны и мира говорит о востребованности специалистов гостевой сферы. В Мурманском арктическом государственном университете есть возможность получить среднее и высшее образование по специальностям «гостиничное дело», «сервис и туризм». Выпускниками стали уже более 300 человек.

Кстати, недавно в Мурманской области стартовал этап добровольной аккредитации гидов. Это репетиция перед большим экзаменом, который состоится в следующем году, согласно новому закону. И сегодня первые удостоверения из рук главы региона получили специалисты, успешно его сдавшие.

Также получил свою заслуженную награду бывший ученик североморской школы Андрей Грыля. Он стал одним из создателей экскурсий для школьников по Мурманской области. Это путешествия по природным местам, музеям и точкам, где проходили сражения в годы Великой Отечественной войны.

Андрей Гырля, победитель номинации «Моя гостеприимная Россия»: «В связи с тем, что мы живём на Кольском полуострове, мы мало его знаем. Мы предпочитаем отдыхать за ним. А по Кольскому полуострову путешествуем очень мало и редко. Поэтому, когда мы ездили по таким местам, как Варзуга, Териберка, детей это очень восхитило красотой и мощью Кольского полуострова, которую они до этого не видели».

По признанию Андрея, скоро планируется создание туристического путеводителя для школьников. А более масштабными планами в регионе поделилась вице-губернатор Ольга Кузнецова. Она рассказала гидам и губернатору на совете о ключевых инвестиционных проектах в сфере туризма, потребности в кадрах в индустрии гостеприимства.