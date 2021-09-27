Кошелёк: предполагается довести тарифы ЖКУ до экономически обоснованныхБолее 5 млрд рублей заработала туристическая сфера Мурманской области за последние два года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.09.21 19:30

В правительстве Мурманской области наградили первых гидов, прошедших аттестацию

Символичным стало то, что торжественная церемония и заседание на тему развития турсферы под руководством губернатора состоялись во Всемирный день туризма.

Туризм в Мурманской области развивается очень активно. Гостям региона предлагают отдых всех типов. Если, например, в Кировске больше востребованы спортивные развлечения, то в Териберке прогулки по природным красотам. А в Мурманске туристы предпочитают знакомиться с историей города, поэтому популярны пешие экскурсии по памятным местам.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Только по официальным данным, на 1 сентября текущего года 300 тысяч туристов посетили Мурманскую область. Напомню, что в прошлом году у нас всего было 350 тысяч туристов».

Такой растущий интерес к нашему краю у жителей страны и мира говорит о востребованности специалистов гостевой сферы. В Мурманском арктическом государственном университете есть возможность получить среднее и высшее образование по специальностям «гостиничное дело», «сервис и туризм». Выпускниками стали уже более 300 человек.

Кстати, недавно в Мурманской области стартовал этап добровольной аккредитации гидов. Это репетиция перед большим экзаменом, который состоится в следующем году, согласно новому закону. И сегодня первые удостоверения из рук главы региона получили специалисты, успешно его сдавшие.

Также получил свою заслуженную награду бывший ученик североморской школы Андрей Грыля. Он стал одним из создателей экскурсий для школьников по Мурманской области. Это путешествия по природным местам, музеям и точкам, где проходили сражения в годы Великой Отечественной войны.

Андрей Гырля, победитель номинации «Моя гостеприимная Россия»: «В связи с тем, что мы живём на Кольском полуострове, мы мало его знаем. Мы предпочитаем отдыхать за ним. А по Кольскому полуострову путешествуем очень мало и редко. Поэтому, когда мы ездили по таким местам, как Варзуга, Териберка, детей это очень восхитило красотой и мощью Кольского полуострова, которую они до этого не видели».

По признанию Андрея, скоро планируется создание туристического путеводителя для школьников. А более масштабными планами в регионе поделилась вице-губернатор Ольга Кузнецова. Она рассказала гидам и губернатору на совете о ключевых инвестиционных проектах в сфере туризма, потребности в кадрах в индустрии гостеприимства.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ НЕ ПРОСТИТ ПОСПЕШНОСТИ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-

Последние комментарии

Yfnfkmz
23.09.21 12:30
«Волнительно»/«волнительный» - употребляется только в разговорном стиле
Комментарий к новости:Зачем мурманские метеорологи 80 лет запускают в небо шары?
Елена
21.09.21 18:12
Было бы интересно узнать, по каким критериям выбирались старшеклассники для участия в оперативном совещании?
Комментарий к новости:Трое старшеклассников из Заполярья провели рабочий день с губернатором
Bvfyebk
16.09.21 09:49
Как я понимаю, это прекрасное лицо рынка.
Комментарий к новости:Губернатор Мурманской области подписал постановление об увеличении стоимости контрактов на строительство на 30%
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Человек мира с Андреем Понкратовым». Документальный цикл (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: предполагается довести тарифы ЖКУ до экономически обоснованных-PRO Валюту (16+)Мировые цены на нефть растут, доллар США и евро незначительно снижаются-PRO Энергетику (18+)Атомщики Кольской АЭС рассказали армянским журналистам об опыте модернизации энергоблоков ВВЭР-440-PRO ЖКХ (18+)Кошелёк: предполагается довести тарифы ЖКУ до экономически обоснованных-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Упрощённый порядок установления инвалидности продлили до 1 марта 2022 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика