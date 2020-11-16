Росприроднадзор проверит 36 стивидоров, занимающихся перевалкой угляЗинаида Разживина станет министром цифрового развития Мурманской области
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.11.20 19:30

В правительстве Мурманской области новые назначения

В команде губернатора поменялся министр цифрового развития региона. Заняла это кресло Зинаида Разживина. Ранее она возглавляла областную ГЖИ, курировала проект «Умный регион» в нашей области и отвечала за проект «Умный город» в федеральном Минжкх. Об этом Андрей Чибис сообщил во время очередного оперативного совещания в правительстве.

Губернатор Мурманской области представил членам правительства нового министра цифрового развития региона Зинаиду Разживину. Ранее она была главой областного ГЖИ и уже успела поработать с цифровыми технологиями в рамках проектов «Умный город» и «Умный регион».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Зинаида Вячеславовна, я вам желаю удачи. Задачи стоят не просто активизировать работу, которая сегодня ведётся, а сделать так, чтобы эта работа приносила весьма практическую пользу для наших жителей и позволила действительно перевернуть ситуацию в городском хозяйстве, в наших отраслях. В том числе, в медицине, в образовании, в транспорте, чтобы мы достоверно владели всеми данными, которые есть, и на основании этих данных принимали управленческие решения».

Ещё один вопрос, который подняли на оперативном совещании под руководством губернатора - право на продажу улова рыбаками-любителями. Член Совета Федерации от Мурманской области Константин Долгов предложил ряд изменений в закон «О любительском рыболовстве». В частности, он считает, что необходимо учредить специальный рыболовный билет. Его наличие даст право рыбаку продавать до трёх разрешённых суточных уловов. Также губернатор попросил как можно скорее урегулировать вопрос с рыбаками-прибрежниками.

Также губернатор сообщил, что в регионе отменяют запрет на проведение спортивных соревнований. Это позволит воспитанникам спортивных школ выполнять нормативы, для получения разрядов. Соревнования начнутся уже с 1 декабря этого года.

Во время оперативного совещания губернатор сообщил, что в Мурманскую область поставят ещё 6 школьных автобусов. Получат их Зеленоборская санаторная школа-интернат, Заозерск, Кольский район, Оленегорск, Полярные Зори и Центр комплексного обслуживания учреждений образования.

Комментарии

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