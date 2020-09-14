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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.09.20 19:30

В правительстве Мурманской области новые назначения и перестановки

Михаил Кудряшов ушёл с министерской должности и стал советником губернатора, а также главой Центра городского развития. Министром градостроительства и благоустройства стала Мария Гаврилова. Также поменялся руководитель регионального Фонда капремонта. Теперь фонд возглавляет Фёдор Денисов. Своё кресло покинула министр образования Анна Головина. Её место заняла Ольга Дзюба, депутат городского Совета депутатов и директор мурманской гимназии № 8.  Об этом губернатор сообщил во время оперативного совещания.

Помимо кадровых перестановок на оперативном совещании в правительстве области говорили об эпидемиологической ситуации. Несмотря на то, что пока она стабильная, новых послаблений в ограничениях не будет. Люди возвращаются с отпусков, начались занятия в школах, в городе становится многолюдно. Эксперты ждут роста заболеваемости, а потому кинотеатры пока останутся закрытыми.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы внимательно смотрим за ситуацией в других регионах, и, с учётом того, что в ряде регионов возвращают набор ограничений, которые ранее были сняты, мы приняли решение пока не снимать дополнительных ограничений, которые у нас есть.  Они почти все сняты, но что касается масочного режима в общественном транспорте и закрытых общественных местах, всё, что касается пока закрытых кинотеатров и учреждений культуры, с точки зрения проведения концертов, и запрет на проведение массовых мероприятий, - эти запреты пока сохранятся».

Обсудили и работу программы по временному трудоустройству безработных и несовершеннолетних граждан в муниципалитетах. Такие меры помогли сдержать рост безработицы в регионе во время действия ограничений, принятых из-за пандемии коронавируса. С начала года в регионе были созданы более 7775 дополнительных рабочих мест, трудоустроены 8330 человек.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Уровень регистрируемой безработицы у нас составил на первое сентября 2,8%. При этом следует отметить, что это один из самых низких уровней по Северо-Западу. Так как в других субъектах уровень безработицы достигает почти 7%. В результате положительного опыта, который мы приобрели во время применения общественно-полезных работ в период пандемии, по поручению Андрея Владимировича у нас было принято решение о переводе данного механизма в формат постоянного».

На совещании подвели промежуточные итоги реализации программ по благоустройству в Мурманской области. В 2020 году планировалось благоустройство 240  дворов и 15 общественных территорий по всему региону. Программа выполнена на 86% и 82% соответственно. Также на 86% выполнена работа по созданию набережной в Коле и на 83 - в Мончегорске. Работы на этих объектах завершатся в октябре.

Оксана Астахова, заместитель губернатора Мурманской области: «Завершённых проектов по программе «Формирование комфортной городской среды» и иных мероприятий в четырёх муниципалитетах завершены все работы. В Зеленоборске, Ловозере, Верхнетуломском и Ревде. Также у нас завершены дворовые территории в 14 муниципалитетах. А в шести муниципалитетах завершены работы в полной мере».

Губернатор Мурманской области поручил региональному Минтрансу помочь администрации Мурманска завершить работы по национальному проекту  «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Укладка асфальта, которая должна была закончиться в городе к 1 сентября, выполнена лишь на 14 улицах из 27.

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