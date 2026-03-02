В правительстве Мурманской области обсудили итоги и перспективы масштабного обновления школ и детских садов
Миллиард рублей за пять лет работы областной бюджет направил на преображение школ, детских садов и учреждений дополнительного образования по программе «Арктическая школа». Результат - 342 современных пространства - уютных столовых до высокотехнологичных лабораторий, где занимаются больше ста тысяч юных северян.
Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «В регионе функционируют 34 центра олимпиадной подготовки «Уникум».
Обучение выстроено во взаимодействии с предприятиями региона и Мурманским арктическим университетом. Это позволяет формировать у школьников раннюю профориентацию. Такой подход уже даёт результаты: регион входит в число лидеров по созданию современной образовательной среды.
На 2026 год планы амбициозные: 57 новых грантов на общую сумму 200 миллионов рублей. Появятся новые направления.
Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «В 2026 году планируется обновить 57 пространств. Это образовательные пространства технической направленности, включая фиджитал-центры, работу с нейросетями и виртуальную реальность, профильно-инженерные классы».
О том, как системная работа преображает конкретные территории на примере Ловозерского округа доложил его глава Евгений Магомаев.
Евгений Магомаев, глава Ловозерского муниципального округа: «За последние шесть лет отремонтированы поликлиника, приёмное отделение больницы, общественные пространства «СОПКИ.СПОРТ».
Кроме того, в Ревде построен новый центральный водовод, отремонтированы дома, благоустроены дворы и детские площадки.
Оксана Демченко, заместитель губернатора Мурманской области: «В 2025 году по программам «Земский фельдшер» и «Земский доктор» пришли работать 10 специалистов. В сфере образования тоже перемены - во всех школах округа открыты и оборудованы центры «Точка роста». В Ловозерской школе создана современная столовая-арт-кафе «Место общения». В Ревдинской школе работает пространство «Уникум» для подготовки к олимпиадам».
Прием заявок на участие в новом цикле «Арктической школы» уже стартовал. Конкурсный отбор продлится до 27 марта. У школ и детских садов есть возможность получить гранты до 5 миллионов рублей на создание фиджитал-центров, площадок для работы с искусственным интеллектом или на благоустройство территорий.