В правительстве Мурманской области обсудили итоги и перспективы масштабного обновления школ и детских садов

Губернаторский проект «Арктическая школа» работает уже пять лет и, как было заявлено на оперативном совещании, не сбавляет оборотов.

Миллиард рублей за пять лет работы областной бюджет направил на преображение школ, детских садов и учреждений дополнительного образования по программе «Арктическая школа». Результат - 342 современных пространства - уютных столовых до высокотехнологичных лабораторий, где занимаются больше ста тысяч юных северян.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «В регионе функционируют 34 центра олимпиадной подготовки «Уникум».

Обучение выстроено во взаимодействии с предприятиями региона и Мурманским арктическим университетом. Это позволяет формировать у школьников раннюю профориентацию. Такой подход уже даёт результаты: регион входит в число лидеров по созданию современной образовательной среды.

На 2026 год планы амбициозные: 57 новых грантов на общую сумму 200 миллионов рублей. Появятся новые направления.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «В 2026 году планируется обновить 57 пространств. Это образовательные пространства технической направленности, включая фиджитал-центры, работу с нейросетями и виртуальную реальность, профильно-инженерные классы».

О том, как системная работа преображает конкретные территории на примере Ловозерского округа доложил его глава Евгений Магомаев.

Евгений Магомаев, глава Ловозерского муниципального округа: «За последние шесть лет отремонтированы поликлиника, приёмное отделение больницы, общественные пространства «СОПКИ.СПОРТ».

Кроме того, в Ревде построен новый центральный водовод, отремонтированы дома, благоустроены дворы и детские площадки.

Оксана Демченко, заместитель губернатора Мурманской области: «В 2025 году по программам «Земский фельдшер» и «Земский доктор» пришли работать 10 специалистов. В сфере образования тоже перемены - во всех школах округа открыты и оборудованы центры «Точка роста». В Ловозерской школе создана современная столовая-арт-кафе «Место общения». В Ревдинской школе работает пространство «Уникум» для подготовки к олимпиадам».

Прием заявок на участие в новом цикле «Арктической школы» уже стартовал. Конкурсный отбор продлится до 27 марта. У школ и детских садов есть возможность получить гранты до 5 миллионов рублей на создание фиджитал-центров, площадок для работы с искусственным интеллектом или на благоустройство территорий.

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Ист
26.02.26 14:14
Приветствую всех мурманчан и коллег по работе и общей борьбе с укро-бандеро-фашизмом. В почётом карауле во время церемонии открытия мемориального стенда в честь военнослужащих, погибших при выполнен
Комментарий к новости:В Мурманском строительном колледже имени Момота открыли памятный знак, рассказывающий о большом человеческом подвиге
Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
