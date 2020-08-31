В Минпросвещения РФ не будут требовать от школьных учителей делать прививку от коронавирусаХОРОШИЕ НОВОСТИ: Мир продолжает удивлять даже в условиях пандемии
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.08.20 19:30

В правительстве Мурманской области обсудили вопросы реализации национальных проектов

В том числе и ход реализации программы «Комфортная городская среда». Профильное министерство отчиталось перед губернатором о работе по внедрению дистанционных форм обучения в образовательный процесс.

Дистанционное обучение из вынужденной меры во время пандемии коронавируса превращается в повседневность. Этот учебный год будет богат на нововведения. Одно из них - пятидневка в 52-ух школах региона. Учиться там дети будут с понедельника по пятницу, в субботу же школьникам предложат работать из дома - дистанционно. А пять малокомплектных образовательных учреждений готовы предоставить возможность обучающимся полностью уйти на дистанционное образование. Естественно, если так решат родители. Об этом на заседании правительства рассказала министр образования региона Анна Головина.

Анна Головина, министр образования и науки Мурманской области: «В этом году мы начинаем в пилотном режиме апробировать перевод учреждений профессионального образования -  наших техникумов, колледжей общеобразовательных предметов для преподавания их в дистанционном формате и перевод также непрофильных дисциплин».

Губернатор Мурманской области выслушал доклад о реализации национальных проектов на территории региона. Пока в графики укладываемся. Проект «Комфортная городская среда», например, выполнен более чем на 80% по ремонту дворовых территорий и более чем на 70% по созданию общественных пространств. Просел лишь проект «Здравоохранение», так как все силы были брошены на борьбу с коронавирусом.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Ряд показателей у нас сейчас, хотелось бы, чтобы они были лучше. Но по объективным причинам мы не могли реализовывать эти показатели из-за ковида. Например, это показатели, связанные с профилактическими осмотрами, с диспансеризацией населения, поскольку всё это было приостановлено с марта».

Сейчас нагрузка на медиков немного снизилась и ситуацию стараются поправить. В том числе обновляют материально-техническую базу медучреждений, а медицинскую помощь стараются сделать более комфортной и доступной для северян.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Без увеличения роли государства в процессе производства судового оборудования не обойтись – эксперт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
30.08.20 10:36
Ой, а чем заменим уголь?
Комментарий к новости:Угольная отрасль РФ столкнётся с самым серьёзным кризисом за последние 20 лет - эксперты
Д.О. Вернер
27.08.20 16:52
Наш Край особый! У нас даже партизанский отряд назывался "СОВЕТСКИЙ МУРМАН"... https://nevnov.ru/region/Murmansk/601987-partizanskii-otryad-sovetskii-murman-byl-rasformirovan-rovno-74-goda-nazad
Комментарий к новости:ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ. Серия 3-я: «Неизвестный бой»
Артём
26.08.20 23:12
Я тоже прохожу службу в ОРО и КПО- это одна из «спокойных служб». Социалка и режим работы - основные достоинства этого подразделения
Комментарий к новости:Приглашают на службу в полицию
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире04:00«Медицинские инновации». Научно-популярная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)05:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)С 1 сентября в России упростят процедуру банкротства-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 92 копейки, доллар снизился на 83 копейки-PRO Энергетику (18+)Африканда готова к отопительному сезону-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Открытие пункта пропуска для перевалки «НОВАТЭКом» СПГ под Мурманском подкрепили приказом-PRO Законы (18+)Периоды работы в медицинских организациях при работе с пациентами с COVID-19 будут рассчитываться как «день за два»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.08.20: Первая в мире вакцина от коронавируса уже зарегистрирована в России. Как вы считаете, когда будут сняты все ограничения, введённые в период пандемии?Проголосовало: 667 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика