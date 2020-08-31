В правительстве Мурманской области обсудили вопросы реализации национальных проектов

В том числе и ход реализации программы «Комфортная городская среда». Профильное министерство отчиталось перед губернатором о работе по внедрению дистанционных форм обучения в образовательный процесс.

Дистанционное обучение из вынужденной меры во время пандемии коронавируса превращается в повседневность. Этот учебный год будет богат на нововведения. Одно из них - пятидневка в 52-ух школах региона. Учиться там дети будут с понедельника по пятницу, в субботу же школьникам предложат работать из дома - дистанционно. А пять малокомплектных образовательных учреждений готовы предоставить возможность обучающимся полностью уйти на дистанционное образование. Естественно, если так решат родители. Об этом на заседании правительства рассказала министр образования региона Анна Головина.

Анна Головина, министр образования и науки Мурманской области: «В этом году мы начинаем в пилотном режиме апробировать перевод учреждений профессионального образования - наших техникумов, колледжей общеобразовательных предметов для преподавания их в дистанционном формате и перевод также непрофильных дисциплин».

Губернатор Мурманской области выслушал доклад о реализации национальных проектов на территории региона. Пока в графики укладываемся. Проект «Комфортная городская среда», например, выполнен более чем на 80% по ремонту дворовых территорий и более чем на 70% по созданию общественных пространств. Просел лишь проект «Здравоохранение», так как все силы были брошены на борьбу с коронавирусом.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Ряд показателей у нас сейчас, хотелось бы, чтобы они были лучше. Но по объективным причинам мы не могли реализовывать эти показатели из-за ковида. Например, это показатели, связанные с профилактическими осмотрами, с диспансеризацией населения, поскольку всё это было приостановлено с марта».

Сейчас нагрузка на медиков немного снизилась и ситуацию стараются поправить. В том числе обновляют материально-техническую базу медучреждений, а медицинскую помощь стараются сделать более комфортной и доступной для северян.