В правительстве Мурманской области очередные кадровые перестановки

Этим утром на оперативном совещании стало известно о трех назначениях и одном увольнении. Подробности смотрите прямо сейчас.

Оперативное совещание в правительстве Мурманской области началось с минуты молчания в память о скончавшейся от коронавируса Натальи Ивановой. Наталья Юрьевна исполняла обязанности министра культуры региона. После этого, губернатор Андрей Чибис объявил о новых назначениях. Теперь минкульт возглавит Ольга Обухова. До этого, она занимала пост начальника управления культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО Североморск и руководила дворцом культуры «Строитель». Еще один перевод из флотской столицы в столицу Заполярья связан с постом вице-губернатора. Теперь досрочно сложивший обязанности главы Североморска Владимир Евменьков стал заместителем губернатора Мурманской области по внутренней политике.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:

- У нас сегодня Владимир Васильевич Евменьков официально вступил в должность заместителя губернатора, курирующем внутреннюю политику. Так что уже официально желаю удачи.

Третьим, но не последним по значимости, назначением губернатора стал новый руководитель Мурманэнергосбыта. Теперь исполнять обязанности генерального директора предприятия будет коренная северянка Алла Истомина. С 2005 года она работала в «Мурманскводоканале», на предприятии Истомина занимала пост заместителя генерального директора.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:

- Алла Павловна возглавляет МЭС. До этого она не один год работала первым заместителем нашего областного «Мурманскводоканала», проявила себя, как ответственный, эффективный, сильный менеджер в коммунальном хозяйстве. И я очень надеюсь, что на новой позиции у вас тоже все получится.

Ну а последней кадровой перестановкой на совещании стала отставка одного из членов правительства. Замгубернатора Оксана Астахова спустя год работы покидает Мурманскую область по собственному желанию и отправляется в родной Калининград. Попрощавшись с членом команды и поблагодарив ее за работу, Андрей Чибис отметил, что теперь вопросы, связанные с улучшением качества общественных пространств, будет курировать лично. Контроль за реализацией проектов благоустройства в муниципалитетах Мурманской области глава региона поручил первому заместителю губернатора Оксане Демченко.