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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.01.24 19:30

В правительстве Мурманской области подвели итоги новогодних праздников и обсудили наиболее важные вопросы текущего времени

Начиная совещание, глава региона Андрей Чибис поблагодарил медицинских специалистов, сотрудников правоохранительных органов, служб ЖКХ и дорожников за работу в новогодние каникулы. Также губернатор попросил северян с уважением относиться к труду работников экстренных служб и не создавать для них дополнительные сложности.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я убедительно прошу всех наших жителей быть очень внимательными. Ни соседей не подводить, ни себя. Уважать труд тех, кто круглосуточно работает в режиме повышенной готовности, приезжают по вызову на устранение подобных неполадок. Чтобы силы тратились действительно на вещи, которые требуют вмешательства».

Во время оперативного совещания губернатор принёс соболезнования родственникам туристов из Санкт-Петербурга, погибшим вчера в Хибинах.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я приношу соболезнования родным погибших. Убедительно прошу всех быть внимательными и регистрироваться перед выходом на маршруты. Они непростые».

В Североморске успешно реализуют стратегический план «На Севере – жить». С 2019 года в его рамках и при финансовой поддержке в рамках президентских национальных проектов была проведена большая работа по разным направлениям. Например, построены амбулатории в Сафоново и Североморске-3, отремонтирован ФАП в Щукозере. Закуплены автомобили и более 700 единиц медицинского оборудования и мебели. Впервые за много лет в регионе построена школа, три - капитально отремонтированы. Проделана серьёзная работа по обновлению жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройства дворов. А ещё в муниципалитете полностью обновлён парк общественного транспорта. В рамках реновации ЗАТО за четыре года снесены 11 аварийных зданий. Модернизируют уличное освещение. Также в Североморске строится крытый бассейн, открыт один из самых больших скейт-парков в области и работает сеть «СОПКИ».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Кроме того, с президентом Владимиром Путиным в рамках визита в регион в июле мы отдельно проговаривали Североморск, как столицу Северного флота. И глава государства дал поручения по ремонту Североморской ЦРБ, стадиона ЦСКА в центре города и Дома офицеров Северного флота. Большой объём работ будет реализован и в рамках плана и решений президента по реновации ЗАТО. План сейчас на выходе. Деньги в бюджете заложены».

Работа народных дружинников в Мурманской области теперь будет оплачиваться. Сейчас в нашем регионе зарегистрировано 30 общественных объединений такой направленности. Некоторые из этих добровольцев охраняли общественный порядок в период праздников. Принято решение выделить 10 млн рублей на поддержку таких объединений. Андрей Чибис также призвал северян вступать в ряды народных дружин.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это будет материальное стимулирование: денежные выплаты за участие в охране общественного порядка, личное страхование народных дружинников во время их участия в охране общественного порядка, материальная поддержка деятельности народных дружин».

По поручению губернатора Андрея Чибиса в Мурманской области введены новые меры поддержки участников СВО и членов их семей. Они касаются бесплатного предоставления им земельных участков в собственность для строительства жилья, ведения садоводства, личного подсобного хозяйства или огородничества. С учётом того, что многие бойцы живут в ЗАТО, где земля не может быть передана в собственность, при приобретении ими участка арендная плата составит один рубль. Меры поддержки будут распространяться и на членов семей погибших участников спецоперации.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Прошу Министерство имущественных отношений организовать разъяснительную работу и совместно отработать с региональным филиалом Госфонда «Защитники Отечества», чтобы все понимали, как и куда обращаться. Глав администраций прошу провести необходимую работу по определению в муниципалитетах удобных для жилищного строительства земельных участков. Владимир Васильевич, прошу эту работу взять на контроль».

В прошлом году жители Мурманской области заключили 1254 социальных контракта, что превысило прогнозируемое значение. Более половины из них – на открытие своего дела. На эти цели было направлено почти 287 млн рублей.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «У нас три направления соцконтракта: поиск работы, ИП, выход из трудной жизненной ситуации. Достаточно чётко и жёстко прописаны показатели по каждому направлению, мы их везде придерживаемся и выполнили в полном объёме и даже с некоторыми запасом».

В 2024 году планируется заключить 1040 соцконтрактов. На реализацию этих целей предусмотрено более 264 млн рублей.

Отметим, что теперь помощь по социальным контрактам, заключенным на преодоление трудной жизненной ситуации, будет предоставляться в размере величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, который составляет 26610 рублей.

Комментарии

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Последние комментарии

Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Наталия
03.01.24 03:54
Отправила посылку на СВО через почту 03.11.2023. 08.11.2023 посылка попала на ваш сортировочный центр и всё. движений нет (сегодня 03.01.2024) Человек которому отправляли на данный момент находится
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