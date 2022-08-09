В правительстве Мурманской области подвели итоги VII Арктического фестиваля «Териберка»

В этом году фестиваль посетили более 10 тысяч гостей. Культурная программу события составили 13 музыкальных коллективов и исполнителей. На видовой точке «Кладбище кораблей» прошли поэтические чтения, театральные перформансы и моноспектакли. Гости фестиваля посмотрели 360 минут разных фильмов об Арктике. 30 рестораторов Мурманской области удивляли северной кухней гостей и жителей региона.

Фестиваль прошёл 16-17 июля. Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова наградила диплома организаторов праздника.

В этом году фестиваль посетили более 10 тысяч гостей. Культурная программу события составили 13 музыкальных коллективов и исполнителей. На видовой точке «Кладбище кораблей» прошли поэтические чтения, театральные перформансы и моноспектакли. Гости фестиваля посмотрели 360 минут разных фильмов об Арктике. 30 рестораторов Мурманской области удивляли северной кухней гостей и жителей региона. Они приготовили 25 тысяч порций блюд и 15 тысяч порций напитков. Был организован бесплатный трансфер по площадкам мероприятия. Участники отправили 12 тысяч открыток по всей стране с помощью выездного пункта «Почты России».

А для любителей получить новые знания, состоялось 100 мастер-классов и образовательных лекций.

Перед началом фестиваля был организован большой туристический субботник, в котором приняли участие 400 человек. Кроме того, в рамках фестиваля «Териберка» спортсмены из разных уголков России испытали свои силы на прочность в трейловом забеге «Вызов Арктики. Край Земли».

Заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова поблагодарила всех организаторов фестиваля. Также отметила, что в Териберке на следующий год запланировано увеличить количества модульных отелей и ресторанов.