В правительстве Мурманской области провели заседание по теме демографии

В обсуждении участвовали представители крупнейших компаний-работодателей региона, а также юные северяне – дети сотрудников регионального правительства.

Открывая мероприятие, губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что главная задача – создать условия, в которых люди хотели жить на Севере и создавать здесь семьи. В регионе реализуют 30 мер поддержки для семей с детьми, в том числе проект «На Севере – малыш!». Кроме того, каждая северянка при рождении ребёнка получает «Зарплату мамы», а проект «Работа рядом» помогает девушкам в декрете найти дополнительный заработок.

В рамках проекта работает консультативная поддержка для семей. Для молодых родителей, студентов Мурманского арктического университета и медицинского колледжа, созданы комнаты для малышей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вопросы, с кем ребёнок, где ребёнок не должны стоять. Нужно, чтобы он был перед глазами, под присмотром. Да, это не в каждом учреждении можно сделать, но такое задание будет дано, такое поручение получать наши руководители».

В Мурманской области активно модернизируют инфраструктуру для развития детей и молодёжи. Здесь строят современные пространства по проекту «Арктическая школа»; капитально ремонтируют образовательные учреждения; открывают лаборатории и создают студенческий кампус на базе МАУ. Ведётся большая работа по профориентации школьников и студентов в сотрудничестве с крупными предприятиями.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Недавно мы провели большой форум для родителей, очень правильное начинание. Родители семьи понимают, где можно работать и учиться, у многих глаза открылись после разговора, поэтому практику продолжим. Важно, чтобы у наших детей, семей было понимание, что на Севере есть все возможности для развития и роста, перспективное будущее. Мы учим ребят практическим профессиям, крайне востребованным в Арктике».

Особое внимание уделено доступности жилья. Действуют льготные программы «Арктическая ипотека» под 2% и «Семейная ипотека» под 6%. Реализуется региональная программа «Свой дом в Арктике». В Заполярье делают всё возможное, чтобы создавать комфортные условия для семей с детьми.