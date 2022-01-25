В правительстве Мурманской области состоялось совещание главы региона Андрея Чибиса с руководством МГТУ и МАГУ

Губернатор поблагодарил за заслуги перед университетом Светлану Деркач, исполнявшую обязанности ректора МГТУ. В ближайшее время её пост займёт Мария Князева — проректор МАГУ. Центральной темой обсуждения на совещании стала консолидация усилий двух вузов Заполярья с целью получения федеральной поддержки и дальнейшего развития.

По словам главы региона, только совместная работа учреждений позволит получить дополнительные ресурсы в рамках федеральной программы «Приоритет 2030» и создания в Мурманске единого студенческого кампуса мирового уровня.