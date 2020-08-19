В правительстве Мурманской области состоялось заседание антитеррористической комиссии и регионального оперативного штаба

На повестке дня обсуждался, пожалуй, главный вопрос ближайшего времени - антитеррористическая защищённость объектов и мест массового пребывания людей в преддверии 1 сентября и единого дня голосования.

На заседании стало известно, что все оперативно-профилактические мероприятия уже утверждены и согласованы. Необходимое обследование зданий и прилегающих к ним территории уже проведено.

Правопорядок на местах будут обеспечивать не только полицейские, но и сотрудники Росгвардии.

На заседании были затронуты темы координации деятельности органов власти региональных, местных и рабочей группы по реализации комплексного плана противодействия терроризма. Были озвучены итоги работы за полгода и сформулированы задача на будущий период.