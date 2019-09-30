В правительстве области обсудили план развития Кольского Заполярья

План развития Кольского Заполярья на ближайшие 10 лет, приоритетные задачи и пути их реализации не только в масштабе региона, но и каждого отдельно взятого муниципалитета, обсудили в ходе заседания в правительстве Мурманской области.

На повестке заседания правительства области один, но важный и актуальный вопрос - план развития региона до 2030 года. В программе, впервые озвученной новым главой региона в ходе инаугурации, и теперь детально обсуждаемой в большом зале заседаний, четыре основных направления, от успеха реализации которых в прямом смысле зависит будущее Кольского севера.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Повысить рождаемость, снизить смертность, увеличить приезды к нам и сократить отъезды. Нет чего-то главного, есть ключевой индикатор - увеличение численности населения Мурманской области. Есть набор подзадач, они непростые. Звучит все просто, понятно, но чтобы обеспечить реализацию, нужно разложить инструменты, которыми мы будем пользоваться и четко сверстать план».

Активно реализуется план ста шагов - программа работы правительства до конца 2020 года, и нацпроекты. Так первыми, открытыми в России в рамках национального проекта «Культура», станут стразу несколько объектов, в том числе капитально ремонтируемые здания двух театров в областном центре, модельная библиотека в Мурманске, и виртуальный концертный зал в Апатитах. Проведен глубокий мониторинг всех сфер жизни региона и намечены ключевые задачи его развития.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Одновременно с этим мы запустили и провели голосование по народной стратегии. Это значит, что в развитии каждого муниципального района, города, населенного пункта, которые будут учтены в плане нашей работы. Одновременно мы провели экспертную работу по развитию экономики, промышленности, по анализу соцсферы, родился стратегический, очень понятный документ. Такая программа действий и наша задача упаковать это все в деталях».

В череде препятствий на пути увеличения рождаемости глава региона назвал проблемы с занятостью женщин, особенно в гарнизонах и ЗАТО. Пути решения - создание для них рабочих мест, возможности для профессиональной самореализации и финансовой стабильности. Организация здорового семейного досуга и многие другие задачи.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это и переподготовка, и онлайн обучение, программы трудоустройства матерей, группы продленного дня в школах. Следующий шаг - это среда для семей с акцентом на семейный формат, массовых мероприятий, спортивных, культурных, секций, акций формата семьи. Это и культура, и спорт, и образование. С вас предложения, как это построить».

Отток населения - для его сокращения уже сделаны первые шаги по сопровождению крупных инвестпроектов, поддержки малого бизнеса. Но нужно развивать эту работу дальше.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Нам нужно дополнительно подумать над тем, как мы стимулируем эти предприятия, внедрять самые передовые технологии. Чем лучше технологии, тем качественнее кадры к нам переезжают, тем выше стимул у людей переучиваться и становиться квалифицированнее».

Важное направление - развитие туризма как отрасли региональной экономики. От своих коллег в правительстве новый губернатор ждет конструктивных предложений. К слову, состав правительства области - не окончательный. На формирование команды у Андрея Чибиса 2 месяца.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я не планирую тянуть эти 2 месяца. Надеюсь уложиться в два раза короче. Но, в том числе, те предложения по конкретным инструментам реализации того плана, который представлен, которые будут озвучены коллегами, в том числе после заседания правительства, будут учтены при принятии мной кадровых решений».

Глава региона отметил, что в состав нового правительства, в том числе, войдут самые перспективные участники проекта «Лидеры севера».