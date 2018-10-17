В правительстве прогнозировали бюджет и социально-экономическое развитие региона

Проект закона об областном бюджете, социально-экономическое развитие региона, результаты итоговой аттестации в системе среднего образования и другие важные вопросы рассмотрели на заседании в правительстве Мурманской области под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина.

Согласно данным регионально минфина, долговая нагрузка на регион в будущем году сохранится на экономически безопасном уровне и не выйдет за рамки договоренностей с федеральным ведомством. Доходы, по предварительным оценкам, будут выше расходов на 0,8 млрд рублей. В расходную часть также заложена индексация отплаты труда северян и коммунальных услуг. Бюджетные инвестиции увеличатся вдвое, немного подрастут и межбюджетные трансферты муниципалитетам. Размер дотаций из федерального бюджета пока не определен.

Елена Дягилева, министр финансов Мурманской области: «Дотация на выравнивание нам незначительная предоставлена, в связи с формализованной методикой распределения дотаций на выравнивание. Но вместе с тем дотация на сбалансированность ожидается к распределению ко второму чтению федерального бюджета. Тогда у нас будет больше понимания о том, как у нас сложится бюджет следующего года».

По признанию главы ведомства, дополнительным бременем на региональную казну легли обязательства по индексации заработных плат и резкий скачок цен на топливо, которые не были заложены при формировании бюджета на 2018 год.

Елена Дягилева, министр финансов Мурманской области: «На сегодняшний день мы большую работу проводим с Федерацией по поводу роста цен на мазут и повышенных расходов, которые требуется компенсировать ресурсоснабжающим организациям. Также у нас значительный расход на оплату труда. Но это, в течение года мы неоднократно говорили, связано с минимальным размером оплаты труда, с новым подходом».

Одной из тем в региональном правительстве стало обсуждение перспектив Кандалакшского района. По словам главы муниципалитета, юг области активно благоустраивается, развивается инфраструктура, растет образовательный и научный потенциал. Увеличивается население.

Михаил Павлов, глава муниципального образования Кандалакшский район: «Я говорю и о ремонтах, которые прошли в сельских и городском дворце культуры, и о начале нашей работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. Кроме того, на сегодняшний день есть понимание о внесении Кандалакши и Кандалакшского района в муниципальные и федеральные образовательные программы. А это влечет за собой строительство новой школы в Кандалакше, нового детского сада в Алакуртти».

Говорили на заседании и о результатах социально-экономического развития Заполярья. Согласно прогнозам экспертов интерес инвесторов к региону сохраниться на прежнем уровне, а вот производительность труда вырастет. Так же власти называют центральным вектором развития улучшение системы здравоохранения.