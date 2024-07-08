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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.07.24 19:30

В правительстве региона: от мер поддержки семей и «Социального навигатора» до ремонта подъездов МКД

Меры поддержки семей, в том числе многодетных и цифровой сервис «Социальный навигатор», который позволит разобраться в этих преференциях, стали центральными темами оперативного совещания в региональном правительстве.

В Мурманской области реализуют комплексную систему социальной поддержки многодетных семей. Их число в регионе постоянно растёт, отметили участники оперативного совещания, которое в этот раз состоялось под руководством вице-губернатора Оксаны Демченко.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Один из прекрасных примеров – уникальная программа «Зарплата мамы», которая уже показала свою востребованность и результативность».

Первый вице-губернатор отметила, что число получательниц выросло с 2021 года кратно – почти в пять раз. Этому способствовало снятие возрастного ценза, которое произошло по итогам встречи губернатора Андрея Чибиса с президентом Владимиром Путиным в 2022 году.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Летом по решению Андрея Владимировича было снято ещё одно ограничение: теперь обратиться за «Зарплатой мамы» можно в любое время до достижения ребёнком возраста 1,5 лет. При этом жительница региона, в том числе переехавшая в Мурманскую область, сможет получить предусмотренные выплаты за весь период с момента рождения ребёнка. Подчеркну, мера помогла достичь принципиально важного показателя – мы преодолели отрицательную динамику рождаемости первых детей. То есть, первых детей у нас стало рождаться больше».

Первый вице-губернатор также отметила, что за последние годы в регионе стало на 40% больше многодетных пар, которые воспитывают трёх и более детей.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «Сейчас таких семей уже 9,5 тысячи. В Мурманской области для данной категории внедряются дополнительные меры поддержки. Во исполнение указа Президента России в этом году, начиная с 1 февраля, расширяется мера поддержки по оплате жилья. В неё включена и оплата жилого помещения, а не только коммунальных услуг. Мера коснётся более 3,5 тысячи человек. Кроме того, с этого года ежегодно ко Дню знаний многодетные семьи будут получать 5300 рублей».

По словам министра труда и социального развития Сергея Мякишева, на поддержку северян с детьми в этом году предусмотрено более 10,5 млрд рублей. Комплекс мер поддержки насчитывает 24 вида выплат, предоставляемых за счёт федерального и регионального бюджетов. Система региональных поддержек работает, начиная с момента ожидания рождения ребёнка. Теперь узнать о льготах станет проще: в Мурманской области запускается единый цифровой сервис «Социальный навигатор» (sn.gov-murman.ru).

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Это повысит информированность семей».

Например, многодетные семьи имеют право на государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, поддержку в сфере трудовых отношений, досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости. Более того, многодетные родители могут получать профессиональное обучение и дополнительное образование. В сфере досуга такие семьи смогут бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, выставки.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Напомню, что текущий год – Год семьи».

Так же на оперативном совещании подвели предварительные итоги основного периода ЕГЭ. Всего в этом году в Кольском Заполярье было организовано 29 пунктов сдачи. Каждый пятый выпускник региона получил от 81 балла и выше по русскому языку. Доля высокобалльных работ по математике профильного уровня выросла в 4 раза по сравнению с прошлым годом, по физике и биологии – в два раза.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Более 94,5% выпускники текущего года».

Во всех пунктах использовались новые технологии - это получение заданий по защищённым каналам через интернет, сканирование уже написанного экзамена, системы видеонаблюдения и подавления мобильной связи.

Судя по статистике и результатам экзаменов, в скором времени в регионе будет порядочная нехватка рабочих рук. А ведь в планах на этот год отремонтировать 261 подъезд в многоквартирных домах.

Напомним, контроль за работой управляющих организаций одно из основных направлений деятельности Министерства государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области.

Комментарии

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Последние комментарии

Давид Осипович
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Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
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Антон
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Так держать
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Tatuana
26.06.24 10:26
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