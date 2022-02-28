В правительстве региона подвели итоги первого этапа реновации ЗАТО

В Мурманской области продолжается реновация закрытых административно-территориальных образований. В прошлом году на проект из федерального и областного бюджетов направили порядка 1 млрд рублей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Более 24 мероприятий, которые влияют на жизнь 50 тысяч северян. В числе мероприятий, а это за время меньше года, прошёл ремонт 26 домов и социальных объектов, в том числе в Полярном - в доме творчества и досуга».

Программа ориентирована для создания комфортных условий жизни в ЗАТО. В этом году реновация затронет 20 населенных пунктов региона, в которых обновят многоквартирные дома, пустующее жильё также отремонтируют, а непригодные здания ждёт демонтаж .

Ирина Вабищевич, министр строительства Мурманской области: «В семи ЗАТО было выполнено 25 ремонтов многоквартирных домов, две благоустроенные территории, 5,2 км автомобильных, 419 квартир, чтобы в них появились новые жильцы».

Наибольший объём финансирования в этом году предусмотрен для Североморска. Всего на реализацию мероприятий на территории ЗАТО и населенных пунктов дислокации военных формирований направят более 3 млрд рублей.

На заседании правительства губернатор Андрей Чибис отметил, что в регионе продолжится развитие круглогодичного туризма и создание новой инфраструктуры. Согласно проведённому анкетированию гостей региона, 100% туристов хотят снова вернуться в Кольское Заполярье.

Около 30% резидентов Арктической зоны РФ представлены именно субъектами туриндустрии. По словам губернатора, это те предприниматели, которые активно инвестируют в развитие инфраструктуры в сфере туризма, в том числе берут гектар Арктики в Мурманской области для создания новых туристических точек притяжения – кафе, ресторанов, турбаз и домов отдыха.