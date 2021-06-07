В правительстве региона подвели успешные итоги участия в ПМЭФ-2021

В правительстве Мурманской области состоялось очередное оперативное совещание. Тема дня - международный экономический форум, который состоялся в Санкт-Петербурге. Представители региона вернулись оттуда на минувших выходных.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время экономического форума презентовал проект культурно-делового центра «Новый Мурманск». Идеей заинтересовались Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также российская Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ. Их представители обещали способствовать реализации проекта. Губернатор Мурманской области подписал с ними соглашения о сотрудничестве.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Эти соглашения направлены уже на фактическую реализацию проекта, который мы готовили последние 8 месяцев. Объём инвестиций, стоимость проекта, составляет 15,5 миллиарда рублей. Планируем, что в 2022 году мы приступим к его практической реализации. Первый этап с учётом того плана, который есть, первый этап - 2024 год. И окончательная реализация проекта, завершение полного редевелопмента - 2027 год».

Кроме того, на форуме были заключены и другие соглашения. Например, компания «РОСНАНО» планирует в регионе пилотный запуск проекта водородной энергетики. А также соглашения с компанией «Еврохим» по модернизации Ковдорского ГОКа и с «Газпром-Нефтью».

Во время совещания Андрей Чибис поднял тему лесных пожаров в регионе. С приходом тёплой погоды, в некоторых местах области были выявлены первые очаги возгорания. О ситуации отчитался Сергей Абаринов, министр природных ресурсов и экологии региона.

Поговорили на совещании и о дорожных ремонтах. Ходом работ губернатор остался недоволен. В частности, проблемы возникают в областном центре. Также в плохом состоянии оказалась Серебрянская автодорога - её в период паводков разбила большегрузная техника. При этом знаков, предупреждающих о том, что дорога в плохом состоянии и необходимо снизить скорость, на участках нет.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Чтобы в течении двух суток там всё стояло. И контроль весовой. Ищите варианты. Ну, нельзя так относиться к этому. Заранее об этом говорили. Надо было дождаться, когда я проеду и устрою взбучку вам».

Также в Мурманской области продолжает идти реновация ЗАТО. Уже капитально отремонтировано 13 домов и 104 квартиры. В этом году планируется отремонтировать ещё 22 дома. Также будут сносить пустующие аварийные здания.