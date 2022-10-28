В правительстве региона провели церемонию награждения работников транспортной сферы, которые 30 октября отметят профессиональный праздник

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области поздравила работников «Электротранспорта» с профессиональным праздником. Она сказала тёплые слова благодарности и пожелала всем труженикам благ на работе и в жизни.

После этого она вручила лучшим сотрудникам заслуженные награды – благодарственные письма и сувениры.

Юлия Полиэктова, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Этот праздник ваш, он профессиональный. Спасибо вам большое. Очень хочется вам пожелать, в первую очередь, здоровья. Мы все помним, какие у нас были пандемийные времена. И как это было нелегко. Хотим вам пожелать комфортной и стабильной работы. А правительство Мурманской области в лице всех сильно постарается приложить все усилия, чтобы вам было работать комфортно и надёжно».