В правительстве региона сегодня обсудили вопросы развития города-героя Мурманска

Заседание прошло под руководством губернатора Андрея Чибиса.

Эффективная совместная работа регионального правительства и администрации города показывает хороший результат. Многие из реализованных проектов были реализованы согласно пожеланиям мурманчан, но впереди ещё много работы, отметил глава администрации города Юрий Сердечкин.

Согласно планам, с 2023-го по 2028 год планируется благоустроить ещё 12 общественных территорий. И это, несмотря на то что прямо сейчас уже ведётся большой объём работ.

Юрий Сердечкин, глава администрации Мурманска: «Город продолжает работу по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках данного проекта. В текущем году будет благоустроено 16 дворов, а на 9 – основные работы уже завершены».

Начиная со следующего года в Мурманске отремонтируют дорожное покрытие у школ и детских садов. А ещё стартует проект «Новая детская площадка рядом с домом», в рамках которого планируется сделать 30 новых игровых мест для малышей.

Большая работа в Мурманске проводится и в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Алексей Лыженков, заместитель губернатора Мурманской области: «К полномочиям регионального оператора отнесены вопросы организации экологически безопасного обращения с ТКО в соответствии с территориальной схемой. Региональный оператор отвечает за полный цикл обращения с ТКО в зоне его действия».

Кроме того, в Мурманске обновляют парк техники общественного транспорта и устанавливают остановочные комплексы. Строят объекты спорта и реконструируют здания культуры. Одно из важных направлений работы – повышение качества воды. Продолжается переход на закрытую систему горячего водоснабжения в Ленинском округе, а также в планах - реконструкция сетей водоснабжения на Западном берегу Кольского залива.