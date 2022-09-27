10000 шагов к жизниДля 70% опрошенных жителей СЗФО критично важно найти работу в самые короткие сроки
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.09.22 19:30

В правительстве региона сегодня обсудили вопросы развития города-героя Мурманска

Заседание прошло под руководством губернатора Андрея Чибиса.

Эффективная совместная работа регионального правительства и администрации города показывает хороший результат. Многие из реализованных проектов были реализованы согласно пожеланиям мурманчан, но впереди ещё много работы, отметил глава администрации города Юрий Сердечкин.

Согласно планам, с 2023-го по 2028 год планируется благоустроить ещё 12 общественных территорий. И это, несмотря на то что прямо сейчас уже ведётся большой объём работ.

Юрий Сердечкин, глава администрации Мурманска: «Город продолжает работу по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках данного проекта. В текущем году будет благоустроено 16 дворов, а на 9 – основные работы уже завершены».

Начиная со следующего года в Мурманске отремонтируют дорожное покрытие у школ и детских садов. А ещё стартует проект «Новая детская площадка рядом с домом», в рамках которого планируется сделать 30 новых игровых мест для малышей.

Большая работа в Мурманске проводится и в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Алексей Лыженков, заместитель губернатора Мурманской области: «К полномочиям регионального оператора отнесены вопросы организации экологически безопасного обращения с ТКО в соответствии с территориальной схемой. Региональный оператор отвечает за полный цикл обращения с ТКО в зоне его действия».

Кроме того, в Мурманске обновляют парк техники общественного транспорта и устанавливают остановочные комплексы. Строят объекты спорта и реконструируют здания культуры. Одно из важных направлений работы – повышение качества воды.  Продолжается переход на закрытую систему горячего водоснабжения в Ленинском округе, а также в планах - реконструкция сетей водоснабжения на Западном берегу Кольского залива.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Топ-10 фактов о жителях Мурманской области, ищущих работу, или Портрет безработного от hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Комментарий к новости:УФАС России по Мурманской области в адрес АО «Ситиматик» направило предупреждения о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Комментарий к новости:Открывается новая история взаимодействия: Президент Беларуси и губернатор Мурманской области ведут переговоры о развитии экономического сотрудничества
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
Комментарий к новости:Горсовет Мурманска лишил депутатского мандата Виктора Хабарова, главного редактора газеты «Вечерний Мурманск»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире01:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)2 из 3 россиян поддерживают кредитную амнистию для мобилизованных-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 18 копеек, евро укрепилось почти на 7 копеек-PRO Энергетику (18+)#ВместеЯрче-2022: мощности Кольской АЭС хватит для того, чтобы одновременно горели 44 миллиона лампочек 40 Вт-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 27 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 2023 года МРОТ хотят увеличить до 16242 рублей, а прожиточный минимум - до 14375 рублей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)70% россиян перерабатывают, половина из них не получают доплату: что нужно знать сотруднику про сверхурочные, сколько должны платить трудоголикам?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика