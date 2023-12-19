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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.12.23 19:30

В правительстве региона собрали подарки детям, участвующим в акции «Новогоднее чудо»

После этапа сбора подарков активисты отправятся в социальные учреждения области, где устроят для ребят праздник с вручением.

Напомним, в начале декабря в общественных пространствах Мурманска добровольцы Единого волонтёрского центра установили новогодние ели с открытками и самыми заветными желаниями детей, оставшихся без родителей.

После этапа сбора подарков активисты отправятся в социальные учреждения области, где устроят для ребят праздник с вручением.

В этом году в акции участвуют порядка 40 добровольцев, которые заранее прошли обучение. К Новому году в рамках акции подарки получат почти полтысячи ребят из социальных учреждений Мурманска, Североморска, Кандалакши, Кировска, Мончегорска, Апатитов, Оленегорска, Полярных Зорь, Ковдора, Ловозера, Печенги, Снежногорска, Умбы, Колы, Кильдинстроя, Мурмашей и Минькино, а представители одной из торговых сетей дополнят подарки конфетами.

Некоторые дети загадывают необычные желания. Например, стать волонтёром и помогать бездомным животным.

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