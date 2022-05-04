В правительстве региона состоялось совещание по экономической безопасности в Мурманской области

По словам губернатора, рабочий и производственный процессы в Заполярье не останавливаются, компании продолжают функционировать, а розничный рынок постепенно стабилизируется.

Производства, нуждающиеся в импортных комплектующих, ведут поиск альтернативных каналов поставки. Также продолжается регистрация «мурманских» фирм на бирже по импортозамещению.

Говоря о безработице, представители власти отметили, что её уровень находится на низком уровне, а рабочих мест, в том числе и временных, должно хватить всем нуждающимся.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Обращаю внимание ещё раз на те 28 тысяч вакансий, которые на территории нашей области имеются и на ту работу, на которую мы с вами договаривались по поводу максимального стимулирования центров занятости, максимального стимулирования людей, команд в муниципалитетах для обеспечения трудоустройства тех, кто в этом нуждается. У нас кратное превышение вакансий над теми, кто официально зарегистрирован безработным».