В правительстве: в понедельник – о самом важном

О дорогах, школьных радостях и судьбоносных испытаниях, а ещё работе… Об этом шла речь на оперативном совещании в региональном правительстве, которое состоялось сегодня под руководством губернатора.

Оперативное совещание в региональном правительстве начали с темы образования. 23 мая в школах региона прозвенит последний звонок, после которого счастливчики отправятся на каникулы, а вот ученики 9-х и 11-х классов будут сдавать экзамен. Тех, кому предстоит пройти итоговое испытание в Заполярье, 10700 человек.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области, отметила, что списать на пункте, а их в области 88, вряд ли удастся. Судя по приведённой статистике, на двух выпускников приходится по одному специалисту-организатору или наблюдателю.

Такая информация вряд ли придаст уверенности, даже если готовился честно и в рукавах нет шпаргалок.

Но экзамен, в том числе и испытание на стрессоустойчивость. Такая пригодится и на любой работе в будущем.

О трудоустройстве и программе занятости школьников и студентов участники совещания тоже говорили много. Речь о проекте «Работа рядом», на который в этом году планируют выделить 168 млн рублей. Он направлен на студентов, безработных и несовершеннолетних граждан. Желающим будет предложен спектр работ, в том числе по озеленению, благоустройству территорий, уборке, косметическому ремонту помещений и ещё по ряду направлений. По итогам месяца безработные граждане-участники программы смогут получить порядка 34 тысяч рублей, студенты – 32 тысячи. Сумма заработной платы несовершеннолетних зависит от возраста и допустимого количества отработанных часов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В очередной раз мы принимаем решение о продлении проекта, так как видим его востребованность у жителей Мурманской области. За три года в рамках проекта «Работа рядом» было трудоустроено более 18 тысяч человек».

А вот латать дороги будут профессионалы. В этот раз на оперативном совещании говорили о ямочных ремонтах.

Юлия Полиэктова, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, отметила, что дороги приводят в порядок с помощью горячих и холодных асфальтобетонных смесей. Предварительно рабочие демонтируют участок разрушенного покрытия, вычищают остатки старого и укладывают вместо него новый асфальтобетон.

Но вернёмся к теме выпускных. Ключевым событием праздника «Последний звонок» в Мурманской области станет Фестиваль молодёжных субкультур. Денис Шляпников, руководитель АНО «Спорткульт51»: «Мы планируем принять три тысячи человек. В этом году мы объединим фестиваль спорта и музыки».

Праздник стартует во вторник, 23 мая, с 13:00 в спортивном комплексе «Долина Уюта», где для гостей будут организованы развлекательные и информационные площадки.