В правительство России до конца года направят проект по созданию электроэнергетической инфраструктуры на западном берегу Кольского залива

Об этом заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков и губернатор Андрей Чибис сообщили на совещании, посвященном инфраструктурному развитию региона.

Ключевой темой встречи стало строительство новых центров, которые помогут обеспечить электроэнергией масштабные инвестиционные проекты. Скоро будет подписана «дорожная карта» реализации этой инициативы. А до конца года проект отправят на рассмотрение в правительство страны.

План создания электроэнергетической инфраструктуры планируется реализовать в формате концессионного соглашения.

Также на заседании участники обсудили инвестиционный потенциал Мурманской области.