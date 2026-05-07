В праздничной акции приняли участие стражи порядка на дорогах и студенты

В преддверии 9 Мая студенты Мурманского кооперативного колледжа вместе с сотрудниками Госавтоинспекции решили поздравить с годовщиной великой Победы заполярных автолюбителей.

Акция, приуроченная ко Дню Победы, состоялась на одной из оживленных дорог Мурманска. Студенты - будущие правоохранители вместе с сотрудниками Госавтоинспекции вручали автолюбителям конверты с напоминаниями о важности соблюдения ПДД и поздравлениями с наступающим праздником Победы.

Артемий Кружков, студент Мурманского кооперативного техникума: «В преддверии 9 мая мы собрались здесь, чтобы подарить участникам дорожного движения хорошее настроение и открытки».

Студенты сами вырезали конверты, писали от руки пожелания и крепили георгиевские ленты – символ памяти о подвигах защитников Отечества.

Акция проходит каждый год и активно вовлекает молодёжь.

Елена Борисова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции г. Мурманск: «На первом месте – это поздравление водителей и участников дорожного движения с большим праздником и также напоминание всем участникам дорожного движения, а особенно водителям, что нужно неукоснительно соблюдать правила дорожного, чтобы не создавать аварийные ситуации».

А в день праздника – 9 Мая сотрудники Госавтоинспекции и патрульно-постовой службы будут нести вахту в особом режиме. Совместными силами с правоохранителями других ведомств дорожные полицейские будут обеспечивать безопасность людей во время праздничных мероприятий.