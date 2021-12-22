В праздничной эйфории легко потерять бдительность и здоровье

Алкоголь, сопровождающий застолье, может стать причиной ДТП и серьёзных травм. Прийти на помощь пострадавшим от «новогодних» падений, ушибов и переломов готовы врачи Мурманской областной клинической больницы.

В новогоднюю ночь люди едят больше обычного и злоупотребляют алкоголем. Горячительные напитки притупляют бдительность и вселяют бесстрашие. Некоторые умудряются вылезать на карнизы, падают с балконов, другие садятся за руль в нетрезвом состоянии. Последствия такого отдыха - вывихи, растяжения и переломы, которые ложатся на плечи медиков.

Виктор Беляев, заведующий отделением нейрохирургии №1, МОКБ им. Баяндина: «Самые трагичные случаи - это ДТП, когда страдает семья, включая детей и родителей, это тяжело и для пациентов, и для сотрудников».

Некоторые пациенты приходят к врачу только спустя несколько дней после получения травмы. У одних на фоне приёма крепкого спиртного снижается болевая чувствительность, другим просто стыдно идти на приём пьяными.

Следующий по частоте повод обращений - повреждения из-за неосторожного обращения с пиротехникой, а также травмы во время активного отдыха.

Андрей Иванов, травматолог-ортопед МОКБ им. Баяндина: «В праздники количество травм увеличивается в разы. Люди широко любят погулять, отметить Новый год, а нам достаются переломы, повреждения при катании с горок на лыжах, на сноубордах, много травм от пиротехники. Бытовые конфликты приводят к тяжёлым травмам».

Не хотите провести зимние каникулы на больничной койке, следуйте правилу золотой середины. Отдыхайте аккуратно, достойно. Также не забывайте следить за детьми. Если ребёнок или взрослый всё-таки получил травму, обязательно позвоните по номеру экстренных служб 112.