В праздничные дни меняется графике работы поликлиник

Стационары продолжат принимать пациентов, как обычно в круглосуточном режиме.

В период праздничных дней, приуроченных ко Дню народного единства, учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения Мурманской области, будут работать по следующему графику: 2 ноября – с сокращением рабочего дня на 1 час; 3 ноября - выходной; 4 ноября - с 9.00 до 15.00.

Стационары продолжат принимать пациентов, как обычно в круглосуточном режиме.