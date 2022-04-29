В праздничные дни общественный транспорт в Мурманске будет работать по-другому расписанию

С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая мурманские троллейбусы и автобусы будут работать по расписанию «воскресенье», а 7 мая – их движение будет по графику «суббота».

Кроме того, 9 мая вводятся специальные расписания для троллейбусов и автобусов маршрутов №10А, 18, 33Р, 3Т.