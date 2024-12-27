В праздничные дни в Кандалакше будет некогда скучать!

В населённых пунктах Мурманской области уже установили новогодние елки и иллюминацию. Не остался в стороне и Кандалакшский район. Помимо украшений в администрации приготовили большую праздничную программу.

В новогоднее время многие начинают верить в чудеса. И, конечно, главный атрибут праздника – ёлка, которая дарит это лёгкое доброе ощущение. В Кандалакшском районе традиционно ответственно подходят к украшению городов и населённых пунктов. Главная точка притяжения – центральная площадь Кандалакши, где установлена большая ель, украшенная светодиодными гирляндами. А вокруг неё красуются яркие, светящиеся конструкции.

Всю эту красоту уже оценили жители и гости города:

- Настроение всегда праздничное чувствуется перед Новым годом. В прошлом году всё тоже самое было, всё замечательно. Я вообще-то с Лувеньги, у нас тоже ёлка стоит, тоже сверкает и сияет. Естественно, когда все украшено – все замечательно.

- Всё красиво, как обычно.

- Очень нравится. Спасибо, всё нравится. Украшено замечательно.

- Праздничное настроение – ёлка, с детства помню эти ёлки. Правда, у меня была всегда живая ёлка, теперь есть такие искусственные - ставим такую ёлку.

Всего в этом году в Кандалакшском районе созданы 26 новогодних зон с ёлками, праздничной иллюминацией и разнообразными малыми архитектурными формами. А в самой Кандалакше есть 6 мест, где установлены новогодние красавицы.

Отметим, что администрация подготовила для северян и большую развлекательную программу.

Дмитрий Кузьмич, начальник управления по культуре, спорту и молодёжной политике администрации Кандалакшского района: «В преддверии Нового года уже проходили программы в ДК «Металлург». 1 декабря мы осуществляли открытие ёлок в разных частях города. С 26 числа в ДК будет предоставлен для внимания зрителей и гостей города спектакль «Свет Полярной звезды». Можно прийти и насладиться той атмосферой праздничной в Дом культуры. Он очень красиво украшен, замечательные фотозоны сделаны. Можно получить хорошее настроение и вдохновение на весь новый год».

Пусть само празднование в новогоднюю ночь принято считать домашним развлечением, но власти рекомендуют жителям и гостям Кандалакши выйти на центральную площадь. Ведь там для них будет организована обширная программа.

Дмитрий Кузьмич, начальник управления по культуре, спорту и молодёжной политике администрации Кандалакшского района: «И в городе, и в районе Нива-3, традиционно, в 1 и 2 часа ночи для зрителей будет предоставлена развлекательная программа, концерты. Для поднятия настроения, чтобы у людей сохранялось хорошее настроение. В час ночи будет в центральной части города и в два часа - в районе Нива-3».

Но и далее на период новогодних каникул кандалакшане смогут интересно провести время. Внимательно ознакомиться с афишей можно на информационных ресурсах города и районного управления по культуре, спорту, молодёжной политике. Например, немало спортивных и развлекательных событий запланировано провести на Морской набережной, но и это малая часть.

Дмитрий Кузьмич, начальник управления по культуре, спорту и молодёжной политике администрации Кандалакшского района: «Хотелось бы пригласить горожан и гостей нашего города с 5 по 7 января в кинотеатр «Нива», где будет проходить кинофестиваль «Заповедный формат». В данном мероприятии будут организованы просмотры документальных кинофильмов о природе и заповедниках нашей страны. В 12.30 перед показом будут проходить мастер-классы, фотовыставка природы нашей Родины».

В любимом физкультурно-оздоровительном комплексе состоится чемпионат города по футболу. А в молодёжных пространствах «СОПКИ» немало разнообразных развлекательных и познавательных мероприятий.