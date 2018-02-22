В праздник можно бросать гранаты!

Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, растянутся в этом году на два дня. Для жителей заполярья и гостей города на площади Пять Углов разместят боевую технику и организуют 6 спортивно-игровых площадок.

Торжественные мероприятия организованы в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять». Первый день праздника состоится на главной площади Мурманска. Для отдыхающих организаторы придумали 6 спортивно-игровых площадок. Посостязаться можно будет не только в силе и ловкости, но и в меткости. Для этого установят тир и сектор для метания гранат. Так же для гостей мероприятия свои боевые навыки продемонстрируют мастера карате и десантного военно-патриотического клуба. Не обойдётся праздник и без состязаний за «Кубок защитника Отечества-2018». Эта часть программы начнётся в 15 часов. А пока папы соревнуются в силе и выносливости, малыши смогу поглазеть и даже полазать по боевой технике, которая расположиться на улице Ленинградской и пробудет на площади до конца выходных. «Праздничные мероприятия будут проводиться и 24 февраля на площадке около Семёновского озера, - сообщила Людмила Левченко, заместитель главы администрации города Мурманска. - Начало праздника в 14 часов».