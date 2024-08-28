В преддверие 1 сентября несколько молодых учителей из разных регионов России взяли курс на север - в Островной

Никто из этой компании раньше не мог предположить, что окажется в Мурманской области и решит жить в маленьком ЗАТО Островной. Но проект «Курс на Север» внёс свои коррективы в их судьбы. И вот школа небольшого городка скоро встретит новых учителей по программе «Арктический учитель». Впереди дорога, точнее переход морем на теплоходе «Клавдия Еланская».

Нина Мельникова, директор школы в ЗАТО Островной: «Прекрасный проект «Курс на Север». Для нас, руководителей, это большое подспорье, чтобы голова не болела, что останутся дети без учителей к 1 сентября. В прошлом году у нас уже приехал один учитель, прекрасно прижился, даже вышел в региональный финал конкурса «Учитель года». И надеемся, эти учителя – молодая кровь в нашу школу. Ждём от них творческих успехов, больших инициатив».

Венера Кравченко, руководитель проекта «Курс на Север»: «Самим участникам проекта мы желаем дальнейших успехов. Надеемся, что Крайний Север окажется им по душе».

Теперь этим молодым людям предстоит 5 лет прожить в Островном. Учителя будут преподавать, погружать малышей в мир знаний. Интересно, как они представляют себе работу на новом месте?

Эркелей Лушкина, учитель начальных классов из Республики Алтай: «Дети, везде дети. Главное, к ним подход найти. Больше всего про Мурманскую область пишут, что люди здесь добрые, добродушные, отзывчивые».

Анастасия Ершова, учитель математики из Пермского края: «Дети будут спокойные, тихо будет, однозначно, потому что сейчас классы идут большие, а здесь будут маленькие. И можно выстроить диалог с детьми и проследить их знания. Посмотреть, как они знают материал, где у них западает. И с ними поработать индивидуально, либо где-то скорректировать их».

Также считает и их коллега Кристина Журавлева. Учитель начальный классов приехала из солнечного Майкопа и ей также предстоит привыкнуть к жизни на Севере, познать все прелести снежной зимы.

Кристина Журавлева, учитель начальных классов из Майкопа: «Это первый раз, что мы сюда прилетели, почувствовали северный воздух».

- Вы закупились теплыми вещами? Вам объяснили, что значит северная зима?

- Конечно, мы сразу закупились тёплыми вещами, а ещё мебелью, техникой.

- Знаете ли, сколько будет у вас учеников? Уже подготовились к встрече с ними?

- Да, у меня будет 7-8 учеников, второй класс. Я уже закупилась тетрадочками, принадлежностями, подарочками для своих будущих учеников.

Но у Кристины есть не только новые друзья-коллеги, она переезжает в Островной с женихом. Пара будет строить там новую жизнь. Она педагог, а он юрист в местной администрации.

Александр Сысоев, консультант по правовым делам в администрации Островного: «Первая наша цель – свадьба. А потом уже ипотека, дом и все дела».

- Как думаете, Островной может стать именно домом для вас?

- Думаю, да. Я там еще не был, но по фотографиям – это маленький и тихий, спокойный город. Вполне.

Появление трёх учителей стало настоящим подарком для персонала школы и самих учеников. Молодые, добрые и верящие в чудесное будущее педагоги готовы нести свет знаний заполярным детям.

Осталось только найти учителя ОБЖ, признаётся директор школы.