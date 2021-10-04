В преддверие Дня учителя губернатор Андрей Чибис встретился с лучшими педагогами Мурманской области

Дело в том, что глава региона вручил приглашенным учителям знак отличия Министерства просвещения Российской Федерации. Андрей Чибис поблагодарил педагогов за их непростой труд. Ведь они не просто дают детям знания, но и помогают вырасти успешными людьми, которые делают свою жизнь и жизнь вокруг лучше, не боятся трудностей и конечно, любят свою Родину.

Губернатор отметил, что правительство региона всегда уделяет большое внимание развитию системы образования.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Всех поздравляю. Желаю счастья, здоровья, ничего не бояться. И конечно, активно вовлекать детей в самое светлое. Прививать не только знания, но и ценности, чтобы дети чётко понимали, что такое хорошо, а что такое плохо».