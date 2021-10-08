В преддверие профессионального праздника губернатор Андрей Чибис встретился с лучшими аграриями и наградил их за успешную работу

В ближайшее воскресенье в России отметят День сельскохозяйственного работника. В преддверие праздника губернатор Андрей Чибис встретился с лучшими аграриями и наградил их за успешную работу.

Приглашенные сотрудники сельхозпредприятий получили почётные грамоты и подарки от главы региона. Благодаря им сельское хозяйство в Заполярье сейчас на подъёме. Местные аграрные предприятия находятся в постоянном фокусе внимания правительства региона. Речь о всесторонней поддержке.

За сложный пандемийный 2020 год общий рост местной продукции составил 4%. Увеличилось производство мяса птицы и яиц на 20%. Молочная продукция реализуется теперь с доставкой и даже через автоматы в торговых точках. А ещё сейчас идёт большая работа по увеличению поголовья оленей. Ведь спрос на их мясо увеличен за счёт того, что оленина введена в школьное меню заполярных детей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У нас в области почти три тысячи человек работают в этой отрасли. А на севере, как вы понимаете, заниматься сельским хозяйством не самое простое дело. На юге каждый может, а на севере быть успешными, очень непросто. Поэтому особая благодарность именно нашим северным сельхозтоваропроизводителям. У нас есть позитивная динамика. Это очень здорово».