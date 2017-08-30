В преддверии 1 сентября в Мурманске состоялся большой педсовет

Совещание с руководителями городских образовательных учреждений, на котором подвели итоги года минувшего и поставили задачи на следующий, провёл глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

До первого сентября остался один день, мурманские школы к новому учебному году готовы. За короткое полярное лето в образовательных учреждениях прошли ремонты. Рабочие меняли окна, инженерные системы, красили кабинеты и приводили в идеальный вид спортивные залы и площадки. Кампания по подготовке к новому учебному году завершилась в срок, накладок не было.

- По ремонтам сделано всё, абсолютно. То, что было запланировано, и даже немножечко больше, - говорит Ирина Ускова, директор СОШ № 5 города Мурманска. – Сегодня я ехала из школы, все последние штрихи уже сделаны.

В этом году мурманские школы распахнут двери для более чем 29 тысяч учеников. Среди них 3253 первоклассника. Примерно столько же детей впервые перешагнули порог мурманских школ и в прошлый день знаний. Во время большого педсовета речь шла и о том, что в минувшем учебном году мурманские школы вошли сначала в топ-500, а затем и в топ-200 лучших школ России.

- Этот результат был ожидаемым и неожиданным, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Такого высокого результата мы себе не устанавливали, понимая, что у нас и так был очень высокий уровень. Мы не могли ожидать, что он будет таким высоким. А сегодня, когда прошло 4 года, мы понимаем, что стабильность - признак мастерства. Хочется поблагодарить наших учителей и директоров школ, обязательно поблагодарить родителей, потому что понятно, что учитель один ничего сделать не сможет.

Высокий уровень образования и подготовки мурманские школьники продемонстрировали, участвуя в многочисленным конкурсах, состоявшихся в том числе и за рубежом. Например, ученики политехнического лицея победили в составе сборной страны на международном этапе Всемирной олимпиады роботов в индийском Нью-Дели.

Вишенкой на торте первого педсовета нового учебного сезона стало награждение благодарственными письмами руководителей особо отличившихся в прошлом году образовательных учреждений.