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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.08.24 19:30

В преддверии 1 сентября в Мурманском арктическом университете росгвардейцы провели традиционные учения

Ежемесячно в образовательных учреждениях нашего региона силовики отрабатывают действия в нештатных ситуация. Вот и в филиале МАУ на улице Егорова,15 сотрудники подразделения Россгвардии провели антитеррористические учения, в которых, по легенде, попытались задержать незнакомца при проникновении в учебное здание.

Чтобы правильно действовать при угрозе террористической атаки, нужно знать, что делать. В преддверии первого сентября в Мурманском арктическом университете росгвардейцы провели традиционные учения.

Виктор Нижников, начальник отделения организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране отдела вневедомственной охраны по г. Мурманску: «Цель учения – пресечение попытки проникновения на объект образования, нарушение пропускного режима. Группа задержания выехала по сигналу тревоги, когда была нажата кнопка тревожной сигнализации сотрудником частного охранного предприятия».

По словам сотрудника отдела вневедомственной охраны, чаще всего ЧП происходят именно из-за безответственности и невнимательности граждан.

Виктор Нижников, майор полиции, начальник отделения организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране отдела вневедомственной охраны по г. Мурманску: «Злоумышленников у нас пока что специально подготовленных нет, есть неадекватные родители, есть друзья, которые насмотрелись видео на «Ютубе» и считают, что могут пройти куда угодно и зачем угодно. Кроме того, есть недобросовестные сотрудники организации, которые так же пытаются решить какие-то проблемы с персоналом образовательный учреждений. Наши сотрудники всегда готовы действовать не только в учебных тренировках, но и при реальных опасностях».

Росгвардейцы готовятся не только ко Дню знаний, но и предстоящим выборам, во время которых специалисты ведомства, в том числе, будут обеспечивать безопасность.

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