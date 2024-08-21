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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.08.24 19:30

В преддверии 25-летия государственной кадастровой оценке на базе Центра управления регионом провели пленарное заседание

На нём подвели итоги работы ведомства за весь срок службы.

Современная история государственной кадастровой оценки начинается 25 августа 1999 года. Необходимость службы возникла одновременно с изменением налогообложения в России.

С конца 90-х на территории страны провели масштабную оценку всех земель - от поселений и сельхозназначений до участков лесного фонда. Так началось внедрение экономических методов управления земельными ресурсами.

Анна Бойко, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области: «В начале государственная кадастровая оценка осуществлялась только в отношении земельных участков, в дальнейшем осуществилась государственная кадастровая оценка и объектов капитального строительства, а сегодня мы уже перешли на единый цикл государственной кадастровой оценки в целом Российской Федерации. Что это даёт для нас - для обычных граждан – каждый гражданин понимает саму процедуру, то есть она максимально прозрачна, понятен путь оспаривания в случае, если вы не согласны с государственной кадастровой оценкой».

За 25-летний период государственная кадастровая оценка усовершенствовала свои методы работы. Неизменным осталось только участие Росреестра в качестве заказчика и координатора.

Виктория Минкина, министр имущественных отношений Мурманской области: «Кадастровая оценка – это такой живущий, постоянно развивающийся организм, конечно, за 25 лет очень много изменилось. Начиналось всё это в Росреестре, оценка – это мы оцениваем стоимость каждого объекта, каждого земельного участка. Начиналась она в Росреестре, потом она была передана на уровень региона, нанимались частные лица, которые вели оценку последние два тура оценки. Это последние уже восемь лет, даже шесть лет, оценка ведётся бюджетным учреждением. Оценка абсолютно поменялась, подход поменялся, возможности оспаривания - это растущий организм».

В этом году специалисты Росреестра, например, провели оценку особо охраняемых территорий региона. В ведомстве для определения границ участков используют квадрокоптеры. Сьёмку в пределах населённых пунктов приходится долго согласовывать, зато результат превосходит все ожидания.

Матвей Тарасюк, генеральный директор ООО «Бизнес Траст Групп», представитель оценочного сообщества: «Уже несколько этапов кадастровой оценки делает наше подведомственное учреждение Мурманской области. Раньше это делалось теми, кто выиграет конкурс. Приходили компании откуда угодно, из любой точки России, и делали кадастровую оценку. Данная практика выявила очень множественные нарушения в её сфере, потому что мы приходим к тому, что оценка требует знания региона, местности населенного пункта и, естественно, более точно её делают те, кто проживает в данном месте».

Сейчас кадастровая оценка проводится раз в четыре года одновременно по всей стране. Специалисты применяют единую методику с чётким порядком и этапами.

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