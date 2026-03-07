8 Марта на работе празднуют активнее, чем 23 ФевраляМужчины чаще всего поздравляют жён, женщины — матерей. Бюджеты на подарки к 8 Марта за год выросли
В преддверии 8 Марта: сокращаем численность региональных депутатов, провожаем судно на Шпицберген, открываем 91-й Праздник Севера и 66-й Праздник учащихся

Делегация Мурманской области во главе с Андреем Чибисом посетила Республику Беларусь, где глава нашего региона встретился с Президентом Александром Лукашенко.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. Расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии – Анастасия Золотарева, руководитель проекта наставничества «Точка опоры», и Екатерина Шангараева, участница проекта наставничества «Точка опоры».

А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

Важное решение приняли депутаты Мурманской областной Думы на этой неделе. Большинством голосов они проголосовали за сокращение числа мандатов в следующем созыве.

Первый в этом году пассажирский рейс на Шпицберген отправится из Мурманска. На борту судна «Профессор Молчанов» учёные, работники островных предприятий и путешественники.

Из Бразилии через Мурманск вокруг земного шара. Экспедиция «Братство-2025» с триумфом завершила кругосветку.

Компания «ТГК-1» вновь против честного материала нашего телеканала. Речь идёт всё о том же новостном сюжете, который вышел в эфир «Арктик-ТВ» в апреле 2025 года, о том, как жители Зареченска периодически остаются без воды. Представителям компании не понравилась честная работа журналистов, и они подали на нас в суд. Проиграли. А затем, подали апелляционную жалобу. Изначально в «ТГК №1» посчитали несправедливым название материала «Жители Зареченска остаются без воды из-за недобросовестного отношения к работе Территориальной генерирующей компании №1» и решила посудиться. Но в данном материале журналисты раскрывают серьёзную проблему. Весной 2025 года ГЭС, увеличивая выработку электроэнергии, своими действиями снижали уровень воды в канале до такого, при котором насосы не могли доставлять её в посёлок. Подобная ситуация была опасной для местных жителей. В результате судебного разбирательства ПАО «ТГК-1» проиграла иск о защите деловой репутации телеканалу «Арктик-ТВ». А значит, наш сюжет остался в Сети с прежним названием. Но затем была апелляционная жалоба от «ТГК-1», которая осталась без удовлетворения. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Санкт-Петербурге постановил оставить название материала телеканала без изменений.

Жители Оленегорска жалуются в редакцию «Арктик-ТВ» на работу управляющих компаний. Накануне приезда нашей съёмочной группа сотрудники некоторых управляшек поспешили навести хоть какой -то порядок, правда, полностью замаскировать разруху не получилось.

С 1 марта изменены сроки внесения оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Впрочем, квитанции за февраль, которые северяне получат в этом месяце, ещё можно оплачивать по-старому — до 20 марта. В полную силу нововведение заработает со следующего месяца. С начала марта в России вступили в силу новые правила оплаты ЖКХ. Ранее многие управляющие и ресурсоснабжающие компании в Мурманской области принимали оплату до 20 числа каждого месяца. Теперь же установлен единый срок для всей страны — до 15 числа следующего месяца. Новые квитанции будут приходить до 5 числа каждого месяца. Для того, чтобы избежать штрафов, начисления надо оплатить в течении 10 дней. Пени будут начисляться спустя месяц после истечения срока платежа, начиная с 31-го дня просрочки. Уже в следующем месяцев северяне получат квитанции за март, которые нужно будет оплатить до 15 числа. Для комфортного преодоления периода адаптации, специалисты советуют потребителям установить уведомления с напоминанием на своём мобильном устройстве. Это поможет своевременно вносить платежи.

В Мурманске стартовало главное спортивное событие года. В первый день весны торжественно и с размахом в стенах Ледового дворца состоялось открытие 91-го Праздника Севера и 66-го Праздника учащихся.

Заслуженные мастера спорта Евгений Рылов, Антон Чупков и Сергей Фесиков провели мастер-класс по плаванию для обучающихся спортивных школ региона.

7 лет отметил масштабный социальный проект по самореализации женщин военных гарнизонов «Звезда Севера». На большой праздничной конференции собрались более 1000 участниц - супруги, матери и сестры защитников Родины.

В преддверии Международного женского дня офицеры Военно-морского клинического госпиталя поздравили женщин-коллег с праздником. Среди них старший врач терапевтического отделения капитан медицинской службы Анастасия Наливайко.

Женщины Севера регулярно доказывают, что совмещать нежность и силу – это их природная способность, немного откорректированная жизненным опытом. О том, что привлекает девушек на вредном и опасном производстве, рассказали специалисты судоремонтного предприятия «Нерпа» Снежногорска.

Самый лучший подарок любимой женщине всегда были и остаются цветы. В преддверии праздника журналисты «Арктик-ТВ» заглянули в колыбель всех букетов – в теплицу. Как растят и готовят главные весенние цветы к празднику, смотрите в нашем сюжете.

