В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне заполярные юнармейцы приняли участие в патриотической встрече «Герои среди нас»

Региональный филиал фонда «Защитники Отечества» принимает гостей. В этот раз это не участники спецоперации или члены их семей, а мурманские юнармейцы.

Жанна Макарова, руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Мурманской области: «Помнить прошлое, гордиться им – это значит одержать победу сейчас. Поэтому мы совместно с Общественной палатой Мурманской области проводим сегодня в стенах филиала очень важную встречу, которая и звучит величественно: «Герои среди нас».

Главная задача встречи - формирование у ребят правильного образа героя, защитника страны.

Жанна Макарова, руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Мурманской области: «Современный герой – это простой парень, который верит в свои силы, гордится тем, что он русский, готов честно исполнить свой долг перед Родиной».

И заполярные юнармейцы понимают, какими должны быть настоящие герои нашей страны. Более того, они сами изо дня в день упорно стремятся ими стать.

Например, Виталий Никрашевский, ученик Кадетской школы Мурманска, мечтает связать своё будущее с военным делом, а пока посильно помогает бойцам.

Виталий Никрашевский, юнармеец и ученик Кадетской школы города Мурманска: «Мы регулярно ездим в военный госпиталь в Североморске, навещаем солдат. Вся наша школа пишет письма и делает открытки участникам спецоперации, приносит всякие подарки - кто что может. Кроме того, мы плетём маскировочные сети. У нас в школе на переменах можно просто прийти и поплести. Для этого созданы все условия. Мы сами приходим и занимаемся этим».

Для юных активистов также была организована экскурсия по филиалу фонда, во время которой они узнали, какая поддержка оказывается участникам СВО и членам их семей в стенах организации, чем ещё школьники могут помочь тем, кто находится на передовой.