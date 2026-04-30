В преддверии 81-й годовщины Победы Мурманск вновь присоединился к всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

Добровольцы вручают прохожим чёрно-оранжевые символы воинской славы.

Например, в парке имени Найденова около Семёновского озера добровольцы не просто вручали прохожим символы Победы, а каждому напоминали факты из истории поколения героев и защитников. А ещё рассказывали, что лучше носить георгиевскую ленту ближе к сердцу.

Также волонтёры делились с северянами, что чёрный цвет на ней означает пороховой дым, а оранжевый - огонь сражений.

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Мне отрадно, что в акции принимает участие молодёжь, совсем юные дети иподростки просят ленты для друзей и родных. Это отражает желание россиян сохранять историческую память и быть причастными к важному событию».

Акция продолжится второго мая в Центральном сквере и у памятника Анатолию Бредову. Четвертого мая ленты будут вручать на территории Кольского парка. А седьмого мая — у торгово-развлекательного комплекса на улице Рогозерская, 4.