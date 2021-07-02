В преддверии 85-летия со дня образования Госавтоинспекции глава региона Андрей Чибис поздравил и наградил сотрудников ГИБДД по городу Мурманску

Сегодня в столице Заполярья чествовали ветеранов и сотрудников ГИБДД. Среди них – достойных людей немало, на протяжении десятилетий стражи порядка следят за безопасностью на городских дорогах. Результат этой глобальной работы – сотни тысяч спасенных жизней и существенное снижение уровня аварийности.

Алексей Тарунин, полковник полиции, начальник управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области: «Деятельность сотрудника ГАИ требует проявления лучших качеств – честности и принципиальности, доброжелательности и мужества, компетенции и самоотверженности».

С годовщиной сотрудников ГИБДД поздравил и глава Заполярья Андрей Чибис. Губернатор поблагодарил стражей порядка за доблестный труд и честную работу.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Важна репутация ГИБДД по Мурманской области. У меня много знакомых, которые передвигаются на автомобилях, в том числе, приезжают к нам в гости, тех людей, которые просто проезжают по Мурманской области транзитом, кто в Петербург, кто в другие города. Все отмечают сотрудников ГАИ – они взяток не берут».

На торжественном мероприятии отличившихся ветеранов и сотрудников ГИБДД наградили памятными медалями, грамотами, знаками «За доблестную службу в Заполярье» и благодарственными письмами.

После официальной части мероприятия для губернатора провели экскурсию в музее истории ГАИ-ГИБДД: показали интересные экспонаты и рассказали их историю.