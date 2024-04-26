В Мурманске пройдёт акция «Георгиевская ленточка»4 мая на площадках Долины Славы пройдут торжественные мероприятия, посвящённые 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.04.24 19:30

В преддверии 9 Мая по всей стране проходит памятная акция «Диктант Победы»

Исторический проект не только позволяет проверить свои знания о важнейшей части истории, но и объединяет всю страну.

Более 26 тысяч площадок в 60 странах мира. Мурманск присоединился к исторической акции по проверке знаний о Великой Отечественной войне. Патриотический проект в этом году организован в шестой раз. 

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Популярность растёт, потому что всем хочется знать правдивую историю. Историю, которую можно передавать из поколения в поколение. В этом году есть тематика, прежде всего, она посвящена блокаде Ленинграда, посвящена Крыму, Белоруссии, а также писателям - фронтовикам, которые отмечают юбилеи».

В Мурманской области к диктанту приобщились тысячи северян.

Например, в стенах Мурманского арктического университета перед началом испытания стартовала церемония гашения почтовой марки, посвящённой патриотической акции, которую специально выпустила «Почта Росси» тиражом 88 тысяч экземпляров.

Уникальность марки также в том, что при наведении на неё смартфона, каждый сможет посмотреть видеоролики об истории акции.

Александр Вакуленко, директор макрорегиона Северо-Запад «Почты России»: «Эти марки были подготовлены для всей страны. Но памятные штемпели первого дня были выпущены для восьми субъектов, для восьми городов, в том числе и для города Мурманска».

Вместе со студентами проходили тест преподаватели вуза и представители власти.

Не так давно депутат областной Думы Алексей Гиляров участвовал в написании ЕГЭ, а сейчас захотел проверить знания в любимой дисциплине – истории.

Алексей Гиляров, депутат Мурманской областной Думы: «Это 80 лет снятия блокады Ленинграда, конечно, освобождение Крыма. Такие события нам понятны, это мы дошли до границ нашей великой страны. Но этого мало. Поэтому я надеюсь максимально точно ответить на все вопросы, а на те вопросы, на которые я не ответил, я обязательно возьму учебники, прочитаю и стану чуть лучше».

Всего 25 вопросов: 15 - с выбором ответа и 10 - с кратким ответом. На написание даётся 45 минут.

Школьники, лучше остальных справившиеся с заданием, получат преференции при поступлении в вуз, а также приглашение посетить лично парад Победы в Москве. Но все это не главная мотивация.

Виктория Кацун, студентка МАУ: «Я считаю, что очень важно проверить свои знания в области истории. Может подать пример остальным, что это не так страшно, очень важно помнить об этом».

Также на площадках можно было написать «Письмо герою» - бойцам, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции.

А все, кто не смог поучаствовать в акции очно, могут пройти «Диктант Победы» онлайн.

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